明日起北京南站京沪方向地下快进厅封闭改造

人民网北京12月12日电 （朱江）中国铁路北京局集团有限公司北京南站微信公众号消息，为改善春运期间北京南站地下快进厅旅客候车环境，京沪方向地下快进厅自2018年12月13日至2019年1月20日期间进行封闭改造。因施工影响，进站乘车的旅客请经南北地下安检区至二层候车区检票乘车，因此给各位旅客带来的不便，敬请谅解。

(责编：朱江、仝宗莉)