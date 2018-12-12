浙江越城：“走企连心”纾解民营企业个性化痛点

人民网北京12月12日电 （张晓赫）中央支持民营经济发展的精神正在地方获得广泛落实。多方消息显示，多地从融资、税费、电价以及帮助民营企业解决反映突出的痛点、堵点问题着手，全面激发民营经济发展的新动能，提振民营企业信心。民营企业发展面临的共性难题，正得到逐步缓解。

但挑战也依然存在。不同企业在运营过程中遇到的痛点、堵点各不相同，如何精准、有效纾解民营企业遇到的个性化难题，成为地方政府面前的又一道考题。

为详细了解企业发展面临的痛点，浙江绍兴越城区的区委、区政府近期开展了以“稳企业、防风险、扩投资、强创新、提信心、促发展”为主题的“走企连心”服务活动。据悉，越城区四套班子在今年7月份对450多家企业开展了大走访，梳理统计到97个问题，涉及292家企业。截至11月5日，走访企业对办理结果和办理过程均表示满意，问题化解率超90%。

与江浙其他地区一样，越城本土企业大多是民营企业，民营企业是否健康发展直接关系到越城的未来。越城区委相关负责人介绍，在走访企业之前，区委、区政府通过发放调研表格征求企业意见，对于企业提出的问题分四类解决，即能办的马上办；可以这样办也可以那样办的，按照企业意思办；目前办不了的，创造条件办；实在办不好的，向企业沟通解释好。

该负责人表示，越城区“走企连心”活动实现了全区规上企业走访全覆盖，规下企业联系全覆盖。通过这种方式，区委、区政府全面了解了企业当前生产运行、市场拓展、要素保障等情况，传达了中央支持民营企业发展的坚定态度，也传递出区委、区政府全力帮扶企业的决心。

位于越城区的淳境自然生物科技有限公司（以下简称“淳境自然”）是一家集天然龙脑种植、研发于一体的龙脑油、纯液和冰片生产公司。依托江南大学等科研院所，公司目前研发了200余款龙脑产品配方，并设计了具有自主知识产权的全自动龙脑蒸提设备，处于行业领先地位。

“但在企业发展过程中，一直被不足1亩的生产车间所局限，场地日益成为制约企业做大做强的瓶颈。”淳境自然总经理董红卫告诉记者，公司将困难向越城区政府反映后，区委、区政府非常重视，和其“结对子”联系的区委统战部多次牵线搭桥帮助企业寻找合适的生产场地。

今年12月份，合适的生产车间找到了。“这块15亩的生产车间 原是服装生产厂房，正好节省了我们新厂的建设成本。”董红卫说。

越城区委常委、统战部部长王姿琴分析认为，淳境自然拥有自主研发能力，市场前景良好，生产过程环保无污染，契合“绿水青山就是金山银山”的理念。同时，通过土地流转种植龙脑樟树，既增加了农民收入，又解决了就业岗位。“这种企业就是我们应该全力支持的。”

据悉，越城区第二轮“走企连心”企业大调研活动已于11月份启动。越城区希望通过“走企连心”，指导帮助企业落实“三去一降一补”的举措，协调解决企业发展过程中遇到的用地、融资、人才、技术等方面的困难，做好“店小二”的角色。

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