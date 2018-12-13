“黑名单”跨出治理企业 拖欠农民工薪水重要一步

临近年末，为切实维护劳动者尤其是农民工的合法权益，多地纷纷落实拖欠劳动者工资“黑名单”制度，加大对拖欠工资违法失信行为的惩戒力度。河南省人社厅表示，从12月起，拖欠劳动者8000元工资超三个月者，将被列入全省欠薪“黑名单”。河北省近日也印发通知，对列入拖欠农民工工资“黑名单”的企业采取限制市场进入等惩戒措施。
网民表示，通过施行“黑名单”管理和多部门联合惩戒，对拖欠工资违法行为形成有力震慑，有利于进一步增强用人单位的守法诚信意识，推进企业工资支付诚信体系建设，更好维护广大农民工合法权益。
农民工欠薪难题层出不穷，一个重要的原因在于企业拖欠工资违法成本低。网民“北溟”认为，根据目前各地出台的“黑名单”管理办法，被列入“黑名单”的用人单位及其有关人员，不仅要受到人社行政部门的行政处罚，其信息还将推送至国家信用信息共享平台，由相关部门按照有关规定，从政府资金支持、政府采购等方面实施联合惩戒，使欠薪企业“一处违法、处处受限”。
网民“桂从路”表示，“拉黑”欠薪企业和个人，是实现农民工“零欠薪”跨出的重要一步。近年来，从深化建筑用工改革，到开展劳务实名管理，再到把保障农民工工资支付纳入政府考核评价指标，一批改革举措密集落地，构筑起保障农民工权益的制度堤坝，遏制了拖欠农民工工资问题高发多发态势。
在完善相关制度体系的同时，日常督查也必不可少。目前，人社部正以工程建设和劳动密集型加工制造、餐饮服务等易发欠薪行业为重点，在全国开展农民工工资支付情况专项执法检查。网民“任亚”认为，对专项检查期间查处的典型欠薪案件，应向社会集中公布，加大对拖欠工资违法行为惩戒力度，进一步警示和震慑有拖欠劳动报酬倾向的用人单位。
还有网民建议，要让拖欠农民工工资问题得到根本遏制，应健全源头预防、动态监管、失信惩戒相结合的制度保障体系，完善政府依法监管、市场主体自律、社会协同监督、司法联动惩处的工作体系，形成制度完备、责任落实、监管有力的治理格局，努力实现农民工工资基本无拖欠。
（记者 明航 整理）
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