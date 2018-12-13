原标题：便宜的好货如何迎来“野百合的春天”

“便宜有好货”的高性价比购物，始终是最真实的市场需求。

“双11”才走，“双12”又来了。这些购物节已然成为一种品牌，对所有参与其中的商家来说，更是名副其实拿销量说话的品牌比拼日。多数的爆款，往往有共同的特点：便宜的好货。

便宜也可以买到好货，电商的繁荣一再证明这个道理。好货也可以卖得便宜，恰是电商的最大价值之一。痛点在于，还有很多便宜的好货，就像山谷寂静角落里的野百合，因为没有品牌，无法为人所知。如何让那些便宜的好货打响品牌？这不仅是企业关心的，也是消费者关心的。

品牌不响，没有知名度，渠道不畅，层层分销，成本很高，这是很多中小企业面临的困局。一些中小微工厂，一旦出口需求量有所波动，内需需求量又没有打开，就会出现很大的经营风险。很多给国外产品做贴牌的国内企业，之所以把甘蔗最甜的部分拱手让人，并不是因为没有工艺，也不是因为没有品质，而是苦于没有品牌。

深圳有家做扫地机器人的工厂，长期给飞利浦等一线品牌代工。同类别的产品，同样的标准、同样的工艺、同样的原料，甚至同样的生产线，质量没有本质差别，贴牌产品卖得很好，便宜几倍的自主品牌，过去却根本卖不动。后来，通过“拼多多”之类的电商平台，销售额达到近3000万元，企业从中看到了外贸转内销战略转型的可能。

根据联合国经发组织的统计，在500多种主要工业品中，中国有220多种产量居世界第一，但在世界品牌百强中，中国只有华为、联想两个品牌入围。经过改革开放40年的飞速发展，一些企业的生产能力、技术水平与研发能力并不弱，只是在“强生产”到“强品牌”之间，还有很长一段路要走。

从国家到地方到企业，一直相当重视扶持、发展自主品牌。自2014年以来，中国自主品牌的发展逐年写进政府工作报告，提到了国家发展战略的高度，各地也陆续推出了中小企业品牌扶持计划。而各大电商平台也为企业提供了展示品牌的新渠道。诸如“新品牌计划”之类聚焦中小微制造企业成长，打通需求与生产端的信息流，帮助中小企业以最低成本培育品牌的电商行动，也应运而生。

品牌是生产者和消费者共同的追求，是供给侧和需求侧升级的方向，是企业乃至国家综合竞争力的重要体现。“互联网+”时代，利用互联网发展与精准的商业模式扶持中小企业打响自主品牌，不仅能助力中小微企业挖掘生产潜能，也能为消费者创造价值；最关键的是，这反过来为整个中国制造业产业升级赋能。

“便宜有好货”的高性价比购物，始终是最真实的市场需求。哪怕是在发达国家，这也是最成功的商业模式之一。比如美国的著名商超Costco，以贴近成本的低价著称，将高质量的产品卖得便宜。德国也有这样的超市，比如Aldi。

通过政策扶持、电商平台助力扶持，能不能让打造更多自主品牌、让便宜的好货成为可复制的成功商业模式，让山谷里的野百合也能有春天，这既是企业的需要，也是消费者的需要，更是中国经济转型升级的需要。（舒圣祥）

(责编：杨曦、仝宗莉)