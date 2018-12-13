建设好粤港澳大湾区 谱写新时代改革开放新篇章

新华社广州12月12日电 （记者朱基钗）国家副主席王岐山7日至12日在广东调研。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻总结改革开放40年光辉历程和宝贵经验，全面贯彻新发展理念，建设好粤港澳大湾区，以更坚定的信心、更扎实的行动，谱写新时代改革开放新篇章。

王岐山先后来到珠海、佛山、广州、东莞、深圳等地，考察横琴、南沙、前海等园区发展和粤港澳大湾区建设情况；深入广汽集团、腾讯公司、香港科技大学霍英东研究院等企业和科研院所，了解技术创新、企业经营和粤港澳科技合作情况。

王岐山强调，改革开放是实现中国梦的必由之路，在党和政府坚强有力的领导下，一代代建设者的辛劳和智慧赢得了令世人瞩目的伟大成就。改革开放永远在路上，改革的重点在于制度创新。要从新时代推动全面开放新格局的战略高度深刻认识建设粤港澳大湾区的深远意义，解放思想、积极探索、大胆尝试，发挥特区先行先试作用，勇于解决与发展不适应的体制机制障碍和法规制度束缚。党和政府要建设和维护好制度环境，做好服务与管理，让创新的动力充分涌流，市场主体活力充分展现。

王岐山指出，我国社会主要矛盾发生转化，“五位一体”是在新的发展阶段提出的更高要求。人民群众的生活方式和消费理念正在变化，要从中发现乡村全面振兴的新招数，找到补齐城乡差距这个发展不平衡的新路径。要结合人民群众生活需求日益多元化进行供给侧结构性改革，从数量、结构、性价等方面，满足人民日益增长的美好生活需要，让不断释放的有购买力的需求得以实现。

王岐山还巡览了港珠澳大桥，参观了广东改革开放40周年展览。他强调，要坚持历史文化哲学的思考，从中华民族的苦难辉煌中汲取实现伟大复兴的精神滋养，从改革开放40年光辉历程中坚定中国特色社会主义“四个自信”。对历史最好的纪念是通过接续奋斗创造新的历史，离复兴越近越要保持冷静清醒，前进的道路不会一帆风顺。一代人有一代人的使命，要负起历史的责任和担当，书写好新时代一个个生动具体的故事，创造让世界刮目相看的新的更大奇迹。

中共中央政治局委员、广东省委书记李希参加部分调研。

《 人民日报 》（ 2018年12月13日 03 版）

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