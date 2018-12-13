内地与澳门签署《CEPA货物贸易协议》

本报澳门12月12日电 （记者苏宁）内地与澳门12日在澳门签署了《CEPA（内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排）货物贸易协议》（以下简称《协议》），连同之前已签署的CEPA服务贸易协议、投资协议和经济技术合作协议，标志着提前完成了国家“十三五”规划中的CEPA升级目标。

2019年1月1日起实施的《协议》，梳理、汇总了CEPA及其系列协议中关于货物贸易的内容，结合CEPA签署15年来内地和澳门经贸发展情况，并参考国际和区域经济合作中关于货物贸易协议的最新进展和成果，在两地货物贸易已全面实现自由化的基础上，进一步提升贸易便利化水平，为两地的货物贸易往来提供更全面的制度安排。

《协议》还设立粤港澳大湾区便利化措施专章，提出一系列推动货物贸易便利化的合作措施，创新通关模式，探索“联合查验、一次放行”“入境检验、出境监控”等多种合作查验模式；还就跨境通关便利化、单一窗口互联互通建设、货物电子数据交换等进行探索和研究。

《 人民日报 》（ 2018年12月13日 06 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)