嫦娥四号进入环月轨道

本报北京12月12日电 （记者冯华）记者从国防科工局、国家航天局获悉：12日16时45分，嫦娥四号探测器经过约110小时奔月飞行，到达月球附近，成功实施近月制动，顺利完成“太空刹车”，被月球捕获，进入了近月点约100公里的环月轨道。
近月制动是月球探测器飞行过程中一次关键的轨道控制。飞临月球附近时，探测器通过减速制动，使其相对速度低于月球逃逸速度，从而被月球引力捕获。16时39分，科技人员在航天飞行控制中心发出指令，嫦娥四号探测器在距月面129公里处成功实施7500牛发动机点火，约5分钟后，发动机正常关机。根据实时遥测数据监视判断，嫦娥四号探测器顺利进入环月轨道，近月制动获得圆满成功。
嫦娥四号探测器准时发射、准确入轨，原计划在近月制动前实施的3次轨道中途修正，只于12月9日进行了1次，达到预期目标。嫦娥四号探测器后续将在环月轨道运行一段时间，调整环月轨道高度和倾角，开展与中继星的中继链路在轨测试和导航敏感器在轨测试，确保探测器最终能进入预定的着陆区，择机实施月球背面软着陆。
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