实现人民充分享有人权是人类社会的共同奋斗目标，是中国共产党和中国政府矢志不渝的追求。

“牢固树立尊重和保障人权的治国理政原则”“大幅提升生存权发展权保障水平”“有效实现各项人权全面发展”……国务院新闻办公室12日发表《改革开放40年中国人权事业的发展进步》白皮书，以详实数据和大量事实，从八个方面全面介绍了改革开放40年来我国人权事业取得的发展成就，深入阐述了40年来我们在推进人权事业发展实践中形成的人权发展新理念，彰显了中国共产党和中国政府充分尊重和保障人权、致力推动人权事业发展进步、促进人的全面发展的坚定决心和务实行动。

改革开放是决定当代中国命运的关键一招，极大地解放和发展了社会生产力，也揭开了中国人权事业发展的新篇章。正如习近平总书记所指出的，“中国人民实现中华民族伟大复兴中国梦的过程，本质上就是实现社会公平正义和不断推动人权事业发展的进程”。40年来，中国坚持以人民为中心的发展思想，把增进人民福祉、保障人民当家作主、促进人的全面发展作为发展的出发点和落脚点，在改革开放中尊重人权，在改革开放中保障人权，在改革开放中促进人权，成功走出了一条符合国情的人权发展道路，创造了人类文明发展史上人权保障的新经验、新奇迹。

40年来，据世界银行测算中国共减少贫困人口8.5亿多人，对全球减贫贡献率超过70%，减贫成就成为中国人权事业发展的最显著标志；经济、社会和文化权利保障水平持续提升，公民权利和政治权利保障机制不断加强；少数民族、妇女、儿童、老年人和残疾人的合法权益得到切实保障，人权法治化保障水平不断迈上新台阶。40年来，中国广泛开展国际人权合作，倡导并推进生存权、发展权、和平权等各项人权在世界范围内实现，不断推进全球人权治理朝着公正合理的方向发展。40年实践充分证明，我们成功走出的人权发展道路植根中国现实，符合本国国情，反映中国特色社会主义的本质要求，是一条正确的人权发展道路。中国人权事业的发展进步，不仅使中国人民享有充分的人权，而且为全人类发展作出重大贡献，为维护人的尊严，丰富人权文化多样性，提供了中国经验和中国方案。

人权没有最好，只有更好。实现更加充分的人权保障，中国还有很长的路要走，仍面临许多困难和挑战。紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，始终做人权保障事业的倡导者、践行者和推动者，坚持走符合国情的人权发展道路，中国人民的各项权利必将得到更好和更高水平的保障，中国人权事业的明天一定更加美好。

《 人民日报 》（ 2018年12月13日 02 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)