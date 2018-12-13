种植油茶树 带动一方富

山坡上，一排排的油茶树，被累累硕果压弯了枝条，村民们正在采摘刚刚成熟的油茶果，整座山头呈现一派收获的景象……走进广西三江侗族自治县斗江镇思欧村，海拔500多米的宇塘油茶基地格外醒目，漫山遍野油茶花香气袭人。

7年前，这里还是一片荒山野岭，如今却成了1500多亩的高效油茶示范基地。

“从2009年开始，我们通过土地流转的形式，从群众手上租了1500多亩荒山开始种植新品种高效油茶，附近的村民也跟着种植，经过几年的护理，去年已经进入盛产期，新品种油茶亩产油在40公斤以上。”种植大户王柳青介绍说。

近年来，三江县因地制宜，充分发挥当地得天独厚的油茶资源优势，把发展油茶产业作为打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的重大支柱产业。

三江种植油茶有1000多年的历史，油茶树四年挂果，八年丰产，百年盛产，有“一棵树、一斤油、一百年、四代人”的说法。近年来，三江把油茶产业作为发展农村经济、带动农民增收、推进精准扶贫的一项特色产业，全县实施油茶品改造“5636”扶贫工程，即利用5年时间，融资6亿元，推进36万亩新品种油茶种植。贫困户种植改造油茶品每亩补助2750元，新种植油茶每亩补助1750元。预计到2020年，三江油茶年产值可达13亿元，贫困户人均种植油茶2亩以上，户均增收1万元。

目前，三江全县完成油茶备耕面积6万多亩，涉及贫困户7012户，户均2.1亩。建成斗江镇宇塘基地、归夯村、高基乡桐叶、高基乡拉旦村麻元屯、丹洲龙万山等18个优质高效基地。三江全县油茶林总面积达61.7万亩，其中高效油茶达8万多亩，2017年油茶产量达18240吨，年产值1.24亿元。三江县大力推动油茶产业与精准扶贫结合，以“公司+合作社+农户”的方式，对老油茶进行品种改良。

《 人民日报 》（ 2018年12月13日 16 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)