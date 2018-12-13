从成都市区出发，沿公路向南再渐转西北，900多公里的路途高山耸立、河水湍流、峡谷纵横。路的两端一个是正建设国家高质量发展区的成都高新区，另一个是草原英雄格萨尔王故里、南派藏药发祥地甘孜藏族自治州德格县。两地6年前结缘，自此千里变咫尺。

从2012年起，成都高新区肩负起帮扶德格县经济社会发展的责任。2018年，成都高新区在德格县投入援助资金7840万元，实施援建项目28个。截至目前，成都高新区累计投入援藏资金3.97亿元，实施规划编制、基础设施、产业发展、民生改善等对口帮扶项目91个，德格县社会民生持续改善、产业培育初见成效。

近日的川西，寒风如刀，德格县打滚乡贫困户噶布的心里却温暖如春。“我每天最开心的事，就是带着自家牦奶牛去放牧。”噶布算过一笔账，家里两头牦奶牛一年能带来4000元收入。

在德格县，跟噶布一样生活添了新奔头的贫困户有1000多户。成都高新区投入援助资金3500万元，实施“万头牦奶牛脱贫计划”，为德格县26个乡镇的贫困户建档立卡，向每户发放购买牦奶牛资金1.2万元。牦牛所产的牛奶，由成都高新区援建的马尼干戈镇牦牛奶厂统一收购，加工成乳制品。产品收益用于牦牛乳产业链运转，每户贫困户都可以得到分红。截至目前，已发放资金2396.4万元，为1997户建档立卡贫困户购买牦奶牛近5000头。计划到2020年，将累计为贫困户购买牦奶牛上万头，建立贫困群众长效稳定增收渠道。

这只是成都高新区援助德格县采取产业扶贫“精准滴灌”的项目之一。充分调研后，成都高新区确定了文化旅游、藏医药、民族特色手工业等产业发展重点，助推德格实现跨越式发展。“我们要依托资源禀赋，通过推进基础设施建设和产业帮扶，助力德格县脱贫致富。”成都高新区援藏工作队领队汪峰说。

德格县冬季最低气温达零下20摄氏度，然而，县城关一完小综合楼里暖气融融，孩子们安心舒适地学习。这座综合楼由成都高新区投资1390万元修建而成，能容纳20个班级、1000名学生就读。里面配备先进的多媒体学习设备，每间教室都铺有地暖，为师生们挡住了严寒。

根据两地共同编制的《成都高新区对口帮扶德格县十三五规划（2017—2021）》，2018年成都高新区实施新村建设、整村脱贫、产业发展、园区建设等八大工程，为德格县改善民生短板，优化产业发展，全力助推困难群众致富奔小康。

据介绍，2019年成都高新区将按照“5年目标、3年建成”的目标，通过产业、项目、人才、资金等多措并举，将德格独特资源优势与成都高新区发展优势紧密结合，规划投入1亿元援藏资金，全面助推德格县脱贫奔小康。

《 人民日报 》（ 2018年12月13日 17 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)