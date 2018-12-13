原标题：互联网公司的日子“不好过了”

日前，锤子手机创始人罗永浩卸任锤子子公司北京锤子数码科技有限公司的董事长及法定代表人。但罗仍担任锤子科技（北京）有限公司的董事长及法定代表人，同时担任子公司的执行董事。对此，锤子方面尚无回应。不过，最近频频传出锤子拖欠工资的消息，知乎也被曝出大幅裁员。虽然，知乎表示这是正常的末位淘汰，但加上ofo最近接连遭遇供应商催债、押金难退等问题。有观点认为，互联网科技公司的寒冬将要到了。

锤子：罗永浩不再担任子公司法定代表人

据天眼查数据显示，2018年12月5日，北京锤子数码科技有限公司法定代表人发生变更，由罗永浩变更为温洪喜，温洪喜同时担任经理一职，罗永浩由董事长变更为执行董事，其他10位董事全部退出。

北京锤子数码科技有限公司是锤子科技（北京）股份有限公司的全资子公司。也就是说，此次变更工商资料的是锤子的子公司。

天眼查资料还显示，温洪喜名下没有其他公司，仅担任这一家公司的高管。而此前担任公司董事的10位投资人或高管全部退出。其中包括前CTO钱晨，锤子1号员工朱萧木，陌陌CEO唐岩，元璟资本合伙人兼董事吴泳铭，紫辉创投合伙人郑刚等。

另外，据天眼查数据显示，今年11月28日，该公司股东由“锤子科技（北京）有限公司”更名为“锤子科技（北京）股份有限公司”。目前，母公司锤子科技（北京）股份有限公司法定代表人和董事长仍是罗永浩。但罗永浩并非公司唯一股东，该公司拥有多达50位股东，包括自然人股东、企业法人股东等。其中出资状况各不相同，比如自然人刘壮，仅出资1942元，也有股东出资48万元。

而此次变更法定代表人的北京锤子数码科技有限公司，其2017年在工商局登记的年度报告显示，目前仅为170名员工缴纳社保，也就是说，该公司正式员工仅170人。

工商资料还显示，该公司在今年9月30日因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被北京市工商行政管理局一分局列入企业经营异常名录信息。

对于上述变更，锤子科技并没有给出变更原因。昨天有爆料称，锤子可能会收到一笔来自罗永浩前同事的投资，金额为8亿元；爆料还称，“可靠信源，罗永浩准备砍掉手机业务，大力进军文化产业”。不过锤子也没有证实。

知乎：承认有“人员调整和结构优化”

知乎也在近日被曝出在裁员。“上午还在改Bug，下午就接到了消息”，昨天在某匿名社交网上，有知乎员工表示。另据报道，一位知乎在职员工透露，目前有团队已解散，比如负责外部名人引入和运营工作的团队，解散员工等待重新调整安排。

对此，知乎回应表示，关于网上所传的知乎裁员属于谣言，每年年底公司都会进行员工绩效评估，予以相应的人员调整和结构优化，目前多个岗位在广泛招募人才中。

不过，知乎也承认有“人员调整和结构优化”，这就说明的确有员工因为绩效不好而被公司“末位淘汰”，或调动到其他部门。有员工表示，自己被告知的离职原因就是“缩减预算，结构调整”，而非“裁员”。

今年8月，知乎刚刚宣布完成E轮2.7亿美元融资。不过有知乎网友表示，“知乎现在最大的问题，是内容质量大幅下降，完全变成现编故事会了。”也有网友表示，“从天天刷知乎，到觉得太水太假，到直接卸载。”

ofo：负面不断 办公区缩减

ofo资金紧张的消息最近不断传出。首先从ofo办公区域的缩减就可窥见一斑。ofo此前在中关村理想国际大厦的总部有4层，今年9月已经缩减至2层；今年11月又整体搬到丹棱soho 3楼。ofo方面表示，“与理想大厦的办公室租约已近终期，根据现阶段公司业务发展需要和综合成本核算，办公地址将更新为互联网金融中心。”

其次，ofo被多个供应商起诉，近两个月ofo名下超过2500万的资产被列入执行标的。比如ofo在10月24日被执行833万余元的资产冻结，10月31日又被执行1205万元。此外，今年8月，因拖欠6800余万元货款，ofo被合作伙伴、自行车生产企业上海凤凰企业（集团）股份有限公司告上了法庭。

另外，ofo的退押金也被曝存在困难，“ofo承诺15个工作日就可以退款，现在已经一个多月了，还显示退款中，根本没有兑现”，一位用户表示。

文/本报记者 温婧

(责编：仝宗莉、杨曦)