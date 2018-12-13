原标题：搜救乌龙落幕 谁为这场闹剧买单

救援队在河道搜寻“失联”的豪豪

从家人发出“50万重金寻人”的悬赏，到乐清全城寻人、全国网友的关注，再到短短数日后被媒体曝光系孩子母亲蓄意策划制造的一场闹剧，“乐清男孩失联”事件因反转陷入争议。事发后，孩子家属不再公开发声，处于“失联”状态。孩子的母亲陈某被乐清市公安局以涉嫌编造、故意传播虚假信息罪刑拘，随后，乐清市检察院提前介入，引导侦查取证。

在这场闹剧背后，多家参与救援的公益组织和众多爱心人士深感“寒心”。12月12日，北京青年报记者从参与救援的乐清市三角洲救援服务中心获悉，他们打算通过民事诉讼起诉孩子母亲陈某，并索赔1元。“索赔1元是象征性的。现在，孩子的家属‘失联’了，在躲避公众。我们希望孩子母亲能向参与救援的人表示感谢，并对制造这场‘乌龙’的行为致歉。”

事件

“寻子”闹剧被质疑消费爱心

家人悬赏50万元，寻找11岁乐清男孩豪豪（化名）一事，此前持续在社交媒体上刷屏。11月30日，浙江温州乐清的11岁男孩豪豪被曝在放学路上走失，孩子父亲黄先生在接受媒体采访时称，豪豪走失前并无异常。他称，当天17时20分许，由于孩子的母亲接孩子去晚了20分钟，和豪豪错开了。之后，豪豪自己搭乘公交车回家，却在离家仅几百米的地点“失联”了。

豪豪失联后，家人在报警的同时，求助于民间公益组织。随后，乐清市全民公益组织、三角洲救援服务中心和其他爱心人士，先后加入寻人队伍。

时间推进至12月4日。失联5天后，豪豪父亲为尽快找回孩子，先后开出20万元、50万元的悬赏金额。随即，“温州乐清一对父母50万元重金寻子”的消息在社交媒体上被大量转发，引发众多网友关注。

就在豪豪失联一事引发“全民寻人”热潮之后，反转突如其来。12月5日凌晨，乐清市公安局通报称，乐清失踪男孩豪豪于12月4日22时48分找到，警方确认其人身安全和基本健康。

紧接着，警方在后续的通报中提到，经初步查明，此次“失联”事件是豪豪的母亲陈某，“因与在外经商的丈夫存在感情纠纷，为测试其丈夫对其及其儿子是否关心、重视，蓄意策划制造了该起虚假警情。”

随后，陈某被乐清市公安局以涉嫌编造、故意传播虚假信息罪刑事拘留。12月5日，乐清市检察院提前介入该案，引导侦查取证。

细节

救援队表示伤及其社会公信力

乐清“50万元寻子”事件反转后，舆论哗然。警方通报中提及到的孩子母亲陈某制造虚假警情后，假装配合搜寻的行为，引发争议。

警方通报中提及，陈某蓄意藏匿豪豪、制造虚假警情后，曾通过微信朋友圈等网络媒体发布求助信息，引发社会各界积极参与网络转发及查找。之后，在各方查找期间，陈某继续假装配合搜寻。警方称，其行为已严重透支了社会诚信和良知，消耗了大量的公共资源，严重扰乱了社会秩序，已涉嫌编造故意传播虚假信息罪，公安机关将依法追究其刑事责任。

“（寻人）浪费了多少警力，多少民间救援力量，造成社会资源的浪费谁来承担？”面对一连串的指责，豪豪一家却连夜搬离住处，不再对媒体和公众发声。

乐清市全民公益组织负责人郑佰洪表示，得知豪豪失联的消息后，多家公益组织通过各自的平台扩散，发动当地群众“地毯式”寻人，“除了孩子的家周边，但凡接到市民反馈的信息就去搜寻。”除此之外，为了方便接收信息，郑佰洪也将自己的联系方式和豪豪父亲的一起公布在“寻人启事”上。

但现在，豪豪的父亲关机，郑佰洪的手机却常接到“被骂”的电话。“最多的时候，我们大概发动了千人以上参与寻找，这都是基于之前积攒的大家对我们的信任。但现在因为这场闹剧，我们的公信力下降，可以说‘损失严重’，只能通过后续的工作慢慢去弥补。”

沉默了数日后，乐清市三角洲救援服务中心也发声称，他们拟对豪豪的母亲提起民事诉讼。12月12日，该中心的理事长赖忠鎏告诉北青报记者，他们打算索赔1元，并要求孩子母亲或家属向参与救援的组织和爱心人士致谢，要求家属对“制造闹剧”的行为致歉。

观点

救援队要求致歉可获法律支持

北京市致知律师事务所副主任张伟律师表示，在目前的刑事侦查、检察、审判体系下，如果检察机关按照“涉嫌编造故意传播虚假信息罪”提起公诉，嫌疑人最终被法院确定触犯该罪并承担刑事责任的可能性很大。

张伟律师解释，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十一条相关内容，法律规定了管制、拘役、三年以下有期徒刑的刑罚种类，甚至规定如果情节严重造成严重后果的，可以判处三至七年有期徒刑。“综合目前的信息来看，该事件在舆论上造成很大影响，（嫌疑人）承担刑事责任应该是必然的。”

此外，就公益组织打算通过民事诉讼索赔、要求致歉一事，张伟律师表示，根据《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条，在民事诉讼中要求道歉，是有可能获得法律支持的。至于民事赔偿的诉求，“因为公益组织的救援活动很多是自发性和无偿性的，结合关于损失的举证难度，所以很难在民事诉讼层面进行索赔。”张伟律师还补充道，从诉权来说，公益组织目前可以提起民事诉讼，不用等到刑事案件终结，“孩子的母亲是否构成犯罪，都不影响公益组织向其主张承担民事责任。”

对话

救援组织负责人：索赔一元不是目的，爱心不应被伤害

“50万元寻子”闹剧落下帷幕之后，事件的负面影响却在民间救援组织和爱心人士之间蔓延。12月12日，乐清市三角洲救援服务中心理事长赖忠鎏告诉北青报记者，这场乌龙事件一定程度上打击了救援队内部的积极性，也对社会信任度造成伤害。他们打算对豪豪的母亲提起民事诉讼，索赔1元，要求家属向参与救援的社会各界人士致谢，对制造闹剧致歉。

乌龙事件后被家属拉黑

北青报：此前为了寻人，救援队做了哪些工作？

赖忠鎏：当时我们收到消息说，孩子“失联”处附近有一条河，河水比较急，担心孩子会不会掉进了河里。因为我们对涉水类的搜救比较专业，就组织了船只和专业设备，在大大小小的河流中搜寻，入夜之后气温很低，但我们也没有停止搜寻。另外有一部分队员开车在路上寻找。

北青报：警方发布豪豪找到的消息后，救援队和家属之间是否联系过？

赖忠鎏：没有，警方公布案情之后，家属那边和我们救援队就“失联”了，我们的联系方式也被对方拉黑了。

起诉索赔1元不是目的

北青报：你们打算对豪豪的母亲提起民事诉讼，为什么？

赖忠鎏：我们打算通过民事诉讼，向孩子的母亲索赔1元，要求孩子家属致谢和道歉。说到底，我们感到很“寒心”。因为家庭纠纷，孩子的母亲制造了这个“乌龙”，但损害的却是社会信任度。打个比方，以后再遇到有人失联寻求帮助的事情，我们转发的消息可能大家就会怀疑，“会不会像（豪豪）这个事情一样”，大家就会考虑说“再等等、观察一下”，消息扩散不出去，最终延误的是对险情的处理。

北青报：看到不少网友支持你们按照实际的损失索赔，但你们为什么只提出1元索赔？

赖忠鎏：参与救援过程中，比如吃饭、加油之类的，很多开支队员之间当场就AA平摊了，我们只粗略计算过，这次救援的成本至少得1万元以上。但我们没有打算像网友说的那样按照实际耗费去索赔，因为“索赔1元”是象征性的，这不是目的。

我们希望孩子的母亲和家属不再“躲着”，他们应该向我们参与救援的志愿者、爱心人士表示感谢，也应该对制造这场“乌龙”的行为致歉。如果有可能，我们也希望孩子的母亲能够以参加公益组织的形式，弥补这场闹剧带来的“伤害”。

闹剧打击内部的积极性

北青报：目前提起诉讼一事是否有进展？

赖忠鎏：已经咨询了律师，按照程序在走。现在我们在等警方和检方的调查结果，等（刑事）结果出来，我们这边再讨论民事诉讼的事情。

北青报：这场闹剧，对救援队内部有影响吗？

赖忠鎏：肯定有，平心而论，就是你遭遇这样的事情，多多少少也会有点难受。我们志愿者的积极性也被打击了。甚至我有朋友说，以后再遇到这种寻人的事情，让他们先去家里找，找不到了，然后再让（我们）救援队找。

北青报：是否遭遇过类似的“乌龙”事件？

赖忠鎏：我们从2004年做到现在，参与过本地和国内多个事故现场的救援，从没有遇到过这样的事情。但不管怎么说，今后再遇到寻找失联者的求助，我们还是会继续参与救援的，这一点不会动摇。

本组文/本报记者 张雅

供图/乐清市三角洲救援服务中心

(责编：仝宗莉、杨曦)