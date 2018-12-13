原标题：中国冬季旅游“淡季不淡” 消费新热点正在形成

今冬各地依托独特气候条件、生态环境和旅游特色资源，推出了一批具有地方特色的旅游项目

要让冬季旅游市场“淡季不淡”，必须增加冬季旅游产品创新，特别是在冰雪旅游与民俗文化融合方面形成特色

随着人们生活水平的提高和生活观念的改变，冬季出游热度不减。冰雪旅游、温泉旅游、避寒旅游、民俗节庆旅游等持续升温，传统冬季旅游淡季的特点正发生改变。驴妈妈旅游网发布的数据显示，从目前预订情况来看，在12月份出游计划中，海岛度假、周边温泉依旧预定火爆，北方季节性清肺之旅人群也开始增多，云南、广西、福建等目的地颇受欢迎，黑龙江、吉林等冰雪游开始进入旺季。

与此同时，旅游价格相比往年并无太大变化。在携程旅游网推出的“12月份大放‘价’”活动中，“桂林阳朔6日自由行”北京出发仅售1851元/人；驴妈妈旅游网推出的“哈尔滨、亚布力、雾凇岛双飞7日跟团游”，亚布力、松花湖双滑雪，雪乡撒欢，登临长白秘境，泡温泉、农家炕、马拉爬犁、雪地火锅……12月份最低仅售3484元起/人。

旅游价格诚意满满，各地冬季旅游产品也非常丰富。记者了解到，今冬各地依托独特气候条件、生态环境和旅游特色资源，推出了一批具有地方特色和季节特点的冰雪旅游、温泉旅游、避寒旅游、红色旅游、生态旅游、乡村旅游、体育旅游、康养旅游、民俗旅游等冬季旅游优质产品。同时，为了迎接新年，不少地方还将组织开展一批游客喜闻乐见的迎新春、庆佳节、展民俗、享欢乐等冬季节庆民俗旅游主题活动。此外，有些地方还深度挖掘地域性和民族性节庆中的文化内涵，推出了一批具有地方文化传承、传统文化展示、历史文物展览、科普科学宣教等特色文化和旅游融合产品，以满足广大游客不断增长的冬季旅游需求。

但是，冬季旅游市场暴露出的一些不足值得重视，原有季节性旅游供给体系与市场需求之间不匹配、不平衡问题比较突出

“去年‘雪乡宰客’事件发生后，个别商家宰客行为直接导致东北冰雪旅游产业受损。同时，由于游客放大了不信任与担忧情绪，导致原有的冰雪旅游需求无法有效释放。”驴妈妈旅游网国内游事业部总经理吴雪峰分析说，从今年平台游客反馈情况来看，当地政府开展了系列整顿工作，如黑龙江推出的先行赔付等举措，对当地旅游业发展规范产生了一定效果。游客对交通用车、住宿、餐饮、景区以及当地碎片化产品预订的反馈也表明，满意度逐渐提升。

随着我国冰雪旅游发展顶层设计方案日趋完善，以冰雪旅游为核心的冬季游产品正在成为老百姓旅游新选择。中国旅游研究院发布的报告显示，2016年至2017年冰雪季，我国冰雪旅游市场规模达到1.7亿人次，预计2021年至2022年，我国冰雪旅游规模有望达到3.4亿人次。

“冰雪旅游俨然成为公众消费旅游新业态。”中国旅游研究院博士韩元军表示，当前东北冰雪旅游及各地滑雪休闲已形成了消费新热点，冰雪热为这些地方带来了大量游客，不过产品类型仍相对较少，优质供给也有待加强。要让冬季旅游市场“淡季不淡”，必须增加冬季旅游产品创新，特别是在冰雪旅游与民俗文化融合方面，形成一批特色鲜明的冬季民俗旅游产品；完善道路等旅游基础设施和公共服务，冰雪旅游目的地要提升道路进入性，加强冬季旅游市场综合监管，防止欺客宰客等事件发生。(经济日报记者 吉蕾蕾)

(责编：杨曦、仝宗莉)