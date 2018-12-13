原标题：财政部：完善国有股权董事管理制度体系

本报记者 包兴安

近日，2018年度财政部国有股权董事及高管人员培训班在北京举行，财政部党组书记、部长刘昆出席开班式并讲话。

培训班的主要任务是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院关于完善国有金融资本管理的重大决策部署，增强“四个意识”，勇于担当、主动作为，着力夯实出资人责任和股权董事职责，强化股权董事管理，加强履职能力建设，全面推进国有金融机构治理体系和治理能力现代化。

刘昆指出，党中央把集中统一履行国有金融资本出资人职责这项重任交给财政部门，既是对财政部门的信任，更是财政部门沉甸甸的责任。向国有金融机构派出股权董事是落实国有金融资本管理、实现国有资产保值增值的重要内容，是完善国有金融机构公司治理的重要环节，必须深刻领会股权董事制度的重要意义。

刘昆强调，财政部门要完善股权董事管理制度体系，加强实质化管理，严格落实股权董事在金融机构公司治理层面参与决策、流程把控、执行监督、信息枢纽、参谋智囊等五个方面的职责。要健全监督问责机制，对失职渎职行为要严肃问责追责。股权董事要提高政治站位，坚定站稳立场，坚持服务大局，忠诚、干净、担当，不断提高履职能力，切实履职尽责。

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