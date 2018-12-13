财政部：完善国有股权董事管理制度体系

本报记者 包兴安
近日，2018年度财政部国有股权董事及高管人员培训班在北京举行，财政部党组书记、部长刘昆出席开班式并讲话。
培训班的主要任务是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院关于完善国有金融资本管理的重大决策部署，增强“四个意识”，勇于担当、主动作为，着力夯实出资人责任和股权董事职责，强化股权董事管理，加强履职能力建设，全面推进国有金融机构治理体系和治理能力现代化。
刘昆指出，党中央把集中统一履行国有金融资本出资人职责这项重任交给财政部门，既是对财政部门的信任，更是财政部门沉甸甸的责任。向国有金融机构派出股权董事是落实国有金融资本管理、实现国有资产保值增值的重要内容，是完善国有金融机构公司治理的重要环节，必须深刻领会股权董事制度的重要意义。
刘昆强调，财政部门要完善股权董事管理制度体系，加强实质化管理，严格落实股权董事在金融机构公司治理层面参与决策、流程把控、执行监督、信息枢纽、参谋智囊等五个方面的职责。要健全监督问责机制，对失职渎职行为要严肃问责追责。股权董事要提高政治站位，坚定站稳立场，坚持服务大局，忠诚、干净、担当，不断提高履职能力，切实履职尽责。
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】