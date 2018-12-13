原标题：信用卡收费成熟期来临：免费午餐渐少 权益普遍缩水

信用卡持卡人可以享受到的“免费”业务越来越少。农业银行日前发布公告称，将于2019年初对信用卡透支转账业务和分期提前还款业务收取一定比例的手续费。事实上，今年以来，多家银行开始收取信用卡相关业务费用，同时也大幅缩减信用卡权益，这在业内人士看来，随着信用卡发卡量的不断提升，部分信用卡业务排名靠前的银行对收费定价和权益制定有了更多底气。

农行信用卡两业务将收费

以往能够获得免费优惠的信用卡透支转账费用将恢复收取。农行日前发布公告称，自2019年2月1日起，将恢复收取电子渠道（掌银、网银）信用卡透支转账手续费，标准费率为溢缴款转账免收手续费；透支部分转账手续费为交易金额的1%/笔，最低1元/笔，最高100元/笔封顶。北京商报记者了解到，在2018年1月-2019年1月31日，该行对于电子渠道信用卡透支转账手续费实行暂免收取的规则。

不过，对于即将收取的手续费，农行给出了优惠折扣方案。该行规定，针对通过电子渠道发生的透支额度转持卡人该行交易，于2019年2月1日-6月30日期间单笔透支转账金额在2000元（含）以下，按标准费率计收；单笔透支转账金额在2000元以上至5000元（含），按标准费率8折收取；单笔透支转账金额在5000元以上，按标准费率5折收取。另外，透支转账资金不享受免息还款期待遇，透支金额从银行记账日起计收利息。

除信用卡透支转账收费外，农行信用卡分期提前还款也将收取手续费。该行规定，自2019年1月10日（含）起持卡人办理账单分期时，申请全额提前还款后，已收取或已记账分期手续费不予退还，并计收一期未出账单分期手续费。而此前该行对信用卡分期提前还款，执行的是“申请全额提前还款，免收未出账单分期手续费”的方式计收。

事实上，今年以来，多家银行开始对信用卡相关业务收取一定的费用。比如，工商银行宣布将于12月1日收取分期付款提前还款违约金；中信银行也规定收取剩余未还本金3%作为提前终止分期还款违约金。

融360信用卡分析师韩媛媛认为，这意味着分期提前还款将告别免费时代，也说明信用卡业务重新纳入了快速发展的快车道。

信用卡权益缩水

与此同时，多家银行也缩水信用卡相关权益，如积分权益、航空里程兑换权益。民生银行日前规定，自9月起用卡活动或抽奖活动等赠送的短期积分将不再参与积分兑换航空里程业务。兴业银行宣布，航空类联名信用卡在家电、珠宝类商户的签账消费将不再获得信用卡积分。

对于信用卡权益普遍缩水，麻袋研究院行业研究员苏筱芮表示，今年二季度以来，债市流动性呈现出偏紧的状态，信贷市场有所传染，信用卡不良率也呈现出上升趋势。一些银行出于避险策略，收紧信贷额度、加强风控，并通过削减权益的方式来控制运营成本。

分析人士指出，随着信用卡市场规模增速放缓及其竞争格局的逐步稳固，未来信用卡权益可能会呈现两极分化趋势。苏筱芮表示，一些国有、股份制银行，拥有削减权益的底气和资本，在对C端权益的制定方面会更加强势和灵活。

收费进入成熟期

据了解，信用卡业务的营业收入主要来自于未全额还款产生的利息收入，以及违约金、商户回佣、取现手续费、分期手续费、年费等带来的非利息收入。苏筱芮指出，一般而言，信用卡盈利贡献度最高的是利息收入，其次是分期手续费。

近年来，受互联网金融的影响，银行加大零售业务转型，而信用卡作为零售转型的“尖兵”，发卡量在迅猛增长。北京商报记者获悉，农业银行于11月信用卡累计发卡量突破1亿张，成为国内第五家“破亿”成员。此前，已有工商银行、建设银行、中国银行、招商银行4家银行迈入信用卡发卡量“亿张俱乐部”。

随着信用卡发卡量的扩大，银行信用卡业务收入也在攀升。数据显示，今年1-6月，农行信用卡手续费收入为124.26亿元，较上年同期增加15.29亿元，增幅为14%，该行表示，主要是由于信用卡分期付款业务收入增加。

工行今年上半年的银行卡业务收入为219.39亿元，同比增加31.47亿元，主要是信用卡分期付款手续费和消费回佣收入增长较快。另外，招行上半年信用卡利息收入同比增长 14.14%；信用卡非利息收入同比增长 44.47%。近年来，消费金融的概念火热，电商购物成交额节节突破新高，对于银行来说，向消费者收取手续费、违约金等费用也进入到了成熟阶段，自然而然就开始收费了。

北京商报记者 崔启斌 吴限

(责编：杨曦、仝宗莉)