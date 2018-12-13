印媒：担心制造业受冲击，印度欲限制民众从中国网购
“来自中国的‘礼物’太多，政府警惕”，据印度《经济时报》11日报道，印度政府担心越来越多的本国民众从中国网购商品，对当地制造业造成不利影响，因此打算采取限制措施。据印度官方人士透露，限制措施涉及部分中国电商平台及应用程序，具体内容或将在即将修订的印度国家电子商务政策中有所体现。
按照印度法律，从海外网购的商品价值低于5000卢比(约合480元人民币)，即可作为“礼物”免税清关。但近年来，来自中国的“礼物”越来越多。报道称，中国电商Club Factory今年9月说，该公司在印度拥有4000万客户，占到其全球客户总数的一半多。另一家中国电商Shein在不到一年时间里对印度业务量翻番，为100多万活跃用户提供服务，每天处理超过1万个订单，平均订单价值为1000至1500卢比。此外，印度工业界还向政府抱怨说，这些中国电商滥用印度海关进口免税额度政策。
今年9月，印度商工部长普拉布牵头成立工作小组，旨在重新审定国家电子商务政策，负责具体工作的工业政策与促进局高级官员对当地媒体表示，他们建议对自中国网购的商品采取每人每年限购4件的措施。这位官员说，“我们已经提出了限购上限，但最后执行还得由海关完成”。
“目前印度的大多数网购来自中国，这些产品物美价廉，很受欢迎。人们可以通过网络直接交易，并在印度国内任何地方交付，这对印度制造业来说的确有直接影响”，《经济时报》引述印度电子商务专家的话说，“限购是解决问题的办法之一，但问题是如何监管。中国电商不会要求客户提供身份证明，因此难以对此类交易进行有效跟踪。”
普拉卡什是一位生活在新德里的普通印度人，他对记者表示，“这一政策在印度民族主义者中可能会很有市场，他们一直在号召抵制中国货和中国投资。但老实说这并不明智。网购的中国产品很便宜，也很受印度老百姓欢迎，最重要的是很多中国制造的产品在印度根本就找不到，或价钱要贵很多，我搞不懂政府为什么要限制。”
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