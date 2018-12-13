原标题：国际原油走势震荡 成品油价明日下调概率大

本报记者 苏诗钰

近期，国际原油走势较为震荡，因此本轮原油变化率维持负向区间窄幅波动。据金联创测算，截至12月12日第八个工作日，参考原油品种均价为58.14美元/桶，变化率-2.98%，对应汽油柴油价格下调120元/吨，调价窗口为12月14日24时。

金联创成品油分析师邹雪莲昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，本轮计价周期以来，中美两国元首在G20会议间达成互相加征新关税的共识，双方贸易关系缓解，并且，前期俄罗斯与沙特一致同意将管控OPEC+产量的协议延入2019年，而加拿大亦决定加入减产，支撑国际油价大幅走高。之后，欧佩克维也纳会议最终达成减产协议，同时美元承压回落，支撑油价继续收涨。不过，美油产量仍居高位，且市场预计2019年第一季度与第二季度油市仍面临供过于求的情况，对油价有所打压。

国内市场方面，邹雪莲表示，国际原油期价一度大涨，市场心态得到提振，山东地炼汽油柴油价格率先反弹。市场“买涨”情绪渐增，主营单位趁机推价走高。由于业者前期库存降至低位，因此随着消息面好转，入市补货积极性增加，市场成交较为活跃。不过，随着下游补货结束，且消息面难有进一步好转，市场成交再度转淡。然而，部分单位年度销售任务已提前完成，因此价格方面继续推涨，市场呈现“价涨量淡”局面。

卓创资讯成品油分析师郑明亚昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，对于后市原油而言，俄罗斯允诺的减产，需要2个月时间落实，这加重了投资者对减产协议能否有效落实的疑虑。此外，原油需求并不乐观，由此短时间内原油或仍以震荡走势为主。由此，原油变化率继续负值运行的概率较大，成品油零售限价“四连跌”概率增加。

邹雪莲表示，距离本轮调价窗口仅剩2个工作日时间，且近期原油走势较为震荡，因此成品油零售价“四连跌”几无悬念，按照当前下调幅度折合升价，终端用油成本将进一步下降。若本轮零售价下调兑现，年内成品油零售价共上调13次，下调11次，汽柴油零售价格跌回2017年年底水平。由于月内主营单位年度任务相继完成，后期保利润为主，因此预计汽油柴油批发价格将维持坚挺，随着零售价下调落实，国内批零价差将进一步收窄。

(责编：杨曦、仝宗莉)