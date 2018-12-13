原标题：新一轮农地改革施工图已明晰 土地承包期再延30年政策抓紧制定

40年间，特别是党的十八大以来，所有权、承包权、经营权“三权分置”改革加速落地；农村土地征收、集体经营性建设用地入市、农村宅基地制度改革“三块地”改革全面推进，为农业农村农民的大发展划下浓墨重彩。

《经济参考报》记者获悉，在新一轮农地改革施工图中，更多土地制度供给将加快落地，落实承包地“三权分置”制度、探索建立农村土地承包权退出制度、完善农村集体经营性建设用地入市制度、推进宅基地制度改革等关键领域都将有新突破。近期，在稳定农村土地承包关系方面，还将完成承包地确权登记颁证工作，抓紧制定出台土地承包期再延30年的政策。

农地制度改革确立完善再深化

从改革开放之初的农村土地“大包干”，到“三权分置”改革、“三块地”改革试点，我国农地改革不断深化。

“小岗村18个农民按手印，成为农村改革开放的标志性事件。以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，极大调动了农民积极性。短短几年时间，我们从农产品短缺变成丰年有余。”中国农业大学农民问题研究所所长朱启臻对《经济参考报》记者表示，如今的“三权分置”对于实现规模化生产和农业现代化，培养新型经营主体提供了更好的条件。

中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥也对《经济参考报》记者表示，从农村集体所有制到“两权分置”再到“三权分置”，40年来，农村土地制度改革不断突破。“三权分置”适应了大量农村劳动力转移和工业化城镇化进程，实现了农业的规模化现代化发展。“可以说，40年来的农地制度改革实现了农村产权结构的优化配置，提高了土地的生产力。”

中央农办主任、农业农村部部长韩长赋指出，40年来，我国农村土地制度改革先后经历了确立、完善、深化三个阶段，现行的农村集体土地家庭承包经营制度，是在总结正反两方面经验教训基础上，经过长期探索逐步确立的，展现出广泛适应性和巨大包容性。

“总结40年改革经验，就是始终坚持尊重农民主体地位和首创精神，坚持处理好稳定与放活的关系，坚持市场化改革方向，坚持渐进性改革方式，坚持因地制宜。”韩长赋说。

活化农村资源要素 助力乡村振兴

“今年是我国农村改革40周年，也是实施乡村振兴战略的开局之年。”韩长赋强调，要把握好新时代农村土地制度改革的方向，让农村资源要素活化起来，激发广大农民积极性和创造性，为乡村振兴提供强大动力。

今年以来，农村土地多项改革提速推进。其中，包括农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革在内的“三块地”改革试点已经接近尾声。

“多项重大改革试点有序推进。自然资源统一确权登记试点已经完成，农村土地制度改革三项试点即将收官。”自然资源部综合司司长程利伟近日表示，当前重点是按照中央要求做好农村土地制度改革三项试点总结工作，提出下一步深化改革的意见建议。

今年9月,中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》对健全农村土地管理制度作出进一步部署。总结农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点经验，逐步扩大试点；加快土地管理法修改；建立健全依法公平取得、节约集约使用、自愿有偿退出的宅基地管理制度；赋予农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股权能，明确入市范围和途径；建立集体经营性建设用地增值收益分配机制等内容都囊括其中。

韩长赋强调，未来要明确农村土地制度改革的主线、目标、重点、路径和底线，准确把握改革的形势要求，进一步优化土地资源配置，加大对农民的土地权益保护，强化土地制度供给。

在李国祥看来，未来农村土地制度改革核心是要让资源资产能够活起来，通过优化配置，助力实现乡村振兴、经济发展，让广大农民在改革中获得更多红利。

“未来还要把‘三权分置’落到实处，通过法律途径把各项权能协调好，充分释放土地的生产力，更好地实现农业可持续发展。”李国祥说，还要将重点放在经营性建设用地和宅基地上，这直接关系到乡村振兴和城镇化。对于集体经营性建设用地，如何放活和优化配置，也还有较大空间。

更多土地制度供给将渐次落地

记者了解到，新一轮农地制度改革施工图已经明晰，更多土地制度供给也将渐次落地，特别是在关键领域有望迎来新突破。

据悉，未来在农地改革上，将探索建立科学合理的农村土地承包权退出制度。推进土地经营权抵押贷款，拓宽农业经营主体发展生产的资金来源。改革农村土地征收制度，完善土地增值收益分配机制。完善农村集体经营性建设用地入市制度，加快建立城乡统一的建设用地市场。改革完善土地出让收入使用制度，让农业农村更多地分享土地增值收益。

近日在庆祝农村改革40周年座谈会上，中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华指出，要深化农村土地制度改革，进一步完善承包地“三权”分置制度，保持农村土地承包关系稳定并长久不变。

记者从权威人士处获悉，承包地确权登记颁证工作将于近期完成，有关部门将抓紧制定并出台土地承包期再延长30年的政策。

对于备受关注的宅基地制度改革，韩长赋则表示，将处理好稳定和放活的关系，明确底线，扩权赋能，稳妥试点。“如何最大化盘活利用闲置宅基地和闲置农房资源，以增加农民财产性收入和发展壮大集体经济，也是下一步农地改革的重点和难点之一。”中国农业科学院农业经济与发展研究所郭君平博士对《经济参考报》记者表示。

郭君平建议，一方面要以农村宅基地有偿使用、有序退出为突破口，加快建立健全“布局合理、使用集约、权能搞活、管理高效”宅基地管理制度，规范农村建设用地秩序。另一方面，积极稳妥开展宅基地“三权分置”工作，持续探索宅基地及农房的流转形式，适度放活宅基地和农房使用权，赋予宅基地及农房新权能，拓宽宅基地和农房的收益途径。

(责编：杨曦、仝宗莉)