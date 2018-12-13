原标题：废矿物油再生油品免征消费税政策实施期限延长5年

本报北京12月12日讯 记者董碧娟报道：财政部、国家税务总局12日发布通知明确，《财政部 国家税务总局关于对废矿物油再生油品免征消费税的通知》实施期限延长5年，自2018年11月1日至2023年10月31日止。自2018年11月1日至通知下发前，纳税人已经缴纳的消费税，符合通知免税规定的予以退还。

据了解，废矿物油是指工业生产领域机械设备及汽车、船舶等交通运输设备使用后失去或降低功效更换下来的废润滑油。我国曾于2013年11月1日至2018年10月31日，对以回收的废矿物油为原料生产的润滑油基础油、汽油、柴油等工业油料免征消费税。

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