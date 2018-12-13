原标题：《中国城市营商环境报告2018》发布

本报北京12月12日讯 记者佘颖报道：由中央广播电视总台编撰的《中国城市营商环境报告2018》12日发布，北京、上海、深圳、广州、重庆、成都、天津、杭州、南京和西安分列2018年中国城市营商环境综合排名前十位。

据介绍，报告按照国际可比、对标世行、中国特色的原则，重点围绕与市场主体密切相关的开办企业、办理许可、获得信贷、共享资源、纳税、合法权益保障、知识产权保护等方面来制定相关评价体系，选取了4个直辖市、27个省会城市和自治区首府，以及5个计划单列市作为评价对象。

综合排名之外，《中国城市营商环境报告2018》还按照基础设施、人力资源、金融服务、政务环境、法制环境、创新环境、社会环境7个分维度进行评价。分维度评价榜单中，北京、上海、广州各有6项评价进入前十，深圳有5项评价进入前十。

报告显示，基础设施评价中，广州、海口、深圳居前；人力资源评价中，科教名城南京凭借53所高等院校、82位两院院士以及位居全国前列的在校大学生数等为代表的丰富人力资源，紧随北京、深圳进入前三；金融服务评价中，上海、北京优势突出，深圳、天津、重庆、成都、广州表现优秀；政务环境评价中，广州荣登榜首，北京紧随其后，天津、上海、西安分列第3名至第5名；法制环境评价中，长沙、济南表现突出；创新环境评价中，深圳排名第一；社会环境评价中，北京显著领先，城市信用体系建设已处于全面升级阶段。

(责编：仝宗莉、赵爽)