原标题：平谷大兴共有产权房明天摇号
本报讯（记者 刘桥斌 陈强）平谷区、大兴区住建委日前发布公告，平谷区愉景公馆1280套共有产权住房项目，将于12月14日14时公开摇号；大兴区四季盛景园2224套共有产权住房项目，将于12月14日10时公开摇号。
愉景公馆位于平谷城区兴谷街道杜辛庄村东侧，由北京金科德远置业有限公司开发建设，有89平方米、95平方米两居室和112平方米三居室三种户型。该项目最终确认申购家庭8421户，通过购房资格审核的家庭共计4509户。项目总房源中有1240套面向符合条件的本市户籍居民，40套面向在平谷工作的非本市户籍居民。销售均价为15500元/平方米。
四季盛景园位于大兴区魏善庄，共有产权住房项目地上建筑面积约20万平方米。该项目最终确认申购家庭8813户，通过审核的家庭2202户，其中本市户籍家庭1957户，非本市户籍家庭245户。本次摇号将按照销售对象不同，分两大类摇出选房顺序号。第一类为大兴区户籍无房家庭和在大兴区工作的本市户籍无房家庭，第二类是在大兴区稳定工作的非本市户籍无房家庭，其中第二类又分为优先组和普通组。
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】