原标题：平谷大兴共有产权房明天摇号

原标题：平谷大兴共有产权房明天摇号

本报讯（记者 刘桥斌 陈强）平谷区、大兴区住建委日前发布公告，平谷区愉景公馆1280套共有产权住房项目，将于12月14日14时公开摇号；大兴区四季盛景园2224套共有产权住房项目，将于12月14日10时公开摇号。

愉景公馆位于平谷城区兴谷街道杜辛庄村东侧，由北京金科德远置业有限公司开发建设，有89平方米、95平方米两居室和112平方米三居室三种户型。该项目最终确认申购家庭8421户，通过购房资格审核的家庭共计4509户。项目总房源中有1240套面向符合条件的本市户籍居民，40套面向在平谷工作的非本市户籍居民。销售均价为15500元/平方米。

四季盛景园位于大兴区魏善庄，共有产权住房项目地上建筑面积约20万平方米。该项目最终确认申购家庭8813户，通过审核的家庭2202户，其中本市户籍家庭1957户，非本市户籍家庭245户。本次摇号将按照销售对象不同，分两大类摇出选房顺序号。第一类为大兴区户籍无房家庭和在大兴区工作的本市户籍无房家庭，第二类是在大兴区稳定工作的非本市户籍无房家庭，其中第二类又分为优先组和普通组。

(责编：赵爽、仝宗莉)