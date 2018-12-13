原标题：近百业主交了全款却不在供热名单 原来物业在偷热

（原标题：怪不得我家不热 原来物业在偷热）

长安区风憬天下西区与西安市长安区新区热力有限公司（以下简称长安热力）相邻，也用了多年的集中供暖，然而有业主发现自己交了全款暖气费，却出现在非用热户稽查单里，这难道真的是物业公司在热力公司眼皮下“偷热”。

现场：物业和业主、热力公司对质

“热力公司查了3栋楼5个单元，就发现了183户没有交钱却开了阀门。”业主贺先生说，“2018-2019采暖季风憬天下西区小区非用热户稽查结果”是昨天下午2时公布的，这个名单出来后业主们就坐不住了，不少业主发现自己交了全款采暖费却在这份名单里。

接着，近百名业主到热力公司讨说法。在热力公司，物业表示，他们每隔10天向热力公司交新增用户的费用，而有业主却表示自己供暖季前就交了费用。不少业主表示，要不是因为小区暖气不热，他们根本不会想到自己属于非用热户。

经过热力公司、物业、业主代表协商，昨晚，长安热力生产科工作人员前去小区换热站为小区增加流量，物业也写出承诺书于12月13日再支付15000平方米约24万元费用。承诺书上写着：西安君逸物业管理有限公司在2018年12月12日承诺，根据合同规定在期限内将费用交给热力公司……大约新增面积为15000㎡，约24万元费用一周内支付，在2018年12月13日16点前支付补缴费用。

业主：明明交了全款却在非用热名单里

“我10月20日就交费了，但还是出现在非用热户稽查单上。”业主陈女士说，物业说每10天交一次新增用户的热费，但是供暖都多少了天了，她家无论如何不应是新增用户。

华商报记者查看陈女士的交费单，她家在12号楼，于10月20日交了2771.72元供热费用，在非用热户稽查单上，她家的房号在列，还标注着面积为119.47平方米。

与陈女士一样的用户还有不少，业主周先生和王先生也在非用热户稽查单里。周先生家在11号楼，他11月12日交了2621.60元热费，他家的面积为113平方米；13号楼业主王先生11月13日交了1972.72元热费，他家的面积为85.16平方米。

昨晚，小区业主群里发起了统计，类似情况的业主近百户，业主们认为，估计还有，因为小区还有不少业主不在群里，也有老人不会用智能手机。

(责编：仝宗莉、赵爽)