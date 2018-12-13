原标题：老教授获得200万拆迁款 拿出100万捐赠给母校

（原标题：拆迁款拿出100万捐母校）

长安四中（原细柳中学）有了一项奖学金，叫“崇仁奖学金”，它由校友刘路捐资设立。在12日的捐赠仪式上，71岁的陕西师范大学新闻与传播学院创始人、原院长刘路教授把自家的拆迁款100万元捐赠给母校。

中学时几乎读完母校图书馆全部藏书

12月12日上午，在长安四中操场，高新区教育局（今年6月23日，长安区细柳街道西汉高速以南区域划归高新区托管）局长王晓冬、长安区政协原副主席王百忍、原长安县教育局局长张民生、长安区财政局副局长王小洲、四中老校友代表、刘路家人及长安四中全体师生出席了仪式。

刘路是西安市长安区人，1961年9月至1968年10月在细柳中学就读，1977年冬考入陕西师范大学，是当年的全省文科状元，毕业后留校任教，曾是陕西师范大学新闻与传播学院的创始人，并担任院长、教授。近期，刘路在郭杜街办小居安村的老宅要拆迁了，这100万元来自拆迁补偿款。

捐赠仪式上，刘路对全校师生讲：“离开细柳中学已经50年了，今天，我既是来寻根，又是朝圣，更是圆梦。”

“在这里，我几乎读完了学校图书馆的全部藏书，管理员余丽姑老师破例允许我到仓库里去翻找、选择。50年中，我走遍了全国，到过五大洲的几十个国家，但唯一让我魂牵梦绕的，只有母校细柳中学，是她给了我这样的初心，认同故土，担当历史，同情国运，自律言行，有所作为。”他在讲话中说道，“我一生最重要的事情就是读书、教书、写书。不读书是偷懒，要用一辈子来还。年轻时吃不下苦，那就要吃一辈子苦。读书是天底下最好的事情。所有习惯中，读书是最好的习惯。人有钱财，我有桃李。”

刘路的讲话赢得全校师生一次又一次的掌声。仪式上，长安四中为刘路颁发牌匾，牌匾上写着：春霖润桃李，深情惠西宾。

父亲曾在学校工作，用父亲的名字命名

“崇仁奖学金”每年评选一次，每次学生名额为10人，每人奖励2000元，教师名额为3人，每人3000元，1000元为活动筹备经费。刘路对华商报记者说：“我是领工资的人，钱够花，小居安村拆迁，我突然发了‘横财’，有了200万，我留着钱也没啥用，就先拿出100万，给到有用的地方，激励学弟学妹们。”

刘路的父亲刘崇仁在世时也在这所学校工作，担任总务办主任，刘路说，捐资母校设奖学金也是为了告慰父亲的在天之灵，所以用父亲的名字命名。

刘路的儿子刘帆在北京工作，他说，家人都很支持父亲的决定，“父亲一生淡泊名利，很有教育情怀，这样的精神也影响着我们。”

“很少有人能做到这一点，是激励也是榜样”

高一学生小张说：“我都激动得不知道该说什么，对我们是激励。”

李洁是高二年级的英语老师，当她得知100万元是刘路自家的拆迁款时，她眼中含泪说：“刘老师思想境界非常高，很少有人能做到这一点，对我们学校的师生都是激励，也是榜样。”

2018年是长安四中建校100周年，校长刘群良说，这是学校最大额的奖学金，希望学生们以感恩之心、进取之志，努力学习，终成栋梁之才。

高新区教育局局长王晓冬在接受华商报记者采访时说：仁者爱人，刘教授心系教育，致力教育，是大仁大爱；他捐款百万、资助教育，是大善大德。希望四中人发扬刘老这种“仁爱之心、善德之行”，以立德树人为目标，教师善教，学生爱学。

(责编：赵爽、仝宗莉)