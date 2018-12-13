原标题：18岁男子盗10辆共享单车每辆50元卖 获刑1年1个月

原标题：盗10辆共享单车朋友圈“拍卖”

华商报讯 从咸阳骑着共享单车到了西安市鄠邑区，拆除车锁、二维码并更改车身颜色，在微信中“拍卖”，两个多月后向警方自首。近日，刚成年的小伙张某被判处有期徒刑1年零1个月。

今年6月2日至8月8日，张某伙同王某（另案处理）在咸阳市中心广场、渭河三号桥等路段先后多次盗窃共享单车10辆，价值共计14436元。作案后，二人将共享单车骑行至鄠邑区，使用钢筋剪、铁锤等工具对共享单车车锁及二维码进行拆除并更改车身颜色，然后在微信朋友圈发布“拍卖”信息，以50元一辆的价格出售，将其中4辆单车出售、抵账及赠予他人。

在盗窃及出售单车过程中，张某慢慢意识到自己的行为已触犯法律，在家人的鼓励下于8月9日投案自首。鄠邑区法院审理认为，被告人张某已构成盗窃罪，一审判处其有期徒刑1年零1个月，并处罚金1万元。

(责编：赵爽、仝宗莉)