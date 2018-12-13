原标题：这家公司睡够6小时就发钱！ 网友直呼：别人家的公司

或许不少人都曾幻想过“躺着也能挣钱”，近期一家日本企业就推出了一项“睡眠换奖金”的制度，员工在一周中，有5天睡眠时间超过6个小时，就可以获得相应的奖励。

保仓今年27岁，一年前来到这家婚庆公司上班，从事婚礼策划的工作。由于经常出差，还必须随时应对客户提出的需求，睡眠质量出现明显下降。

为了让员工能够保持充足的睡眠，一个月前，保仓所在的公司正式出台了一项特殊的制度，公司员工每天通过睡眠应用软件对自己的睡眠质量进行监控，统计数据定期反馈给公司后，符合条件者就可以获得相应的积分。

日本某婚庆公司员工 保仓冴子 ：我在上一周7天的时间里，有5天的睡眠时间都超过了6个小时，所以就获得了600个积分。有了这样的激励，我开始有意识地管理自己的睡眠时间。

据了解，在这家有85名员工的公司里，目前已经有超过七成的人加入了“睡眠换奖金”制度。

根据规定，如果员工每天都坚持睡够6个小时的话，一年最多可以获得64000分积分，相当于64000日元，约合4千元人民币，可在公司内部的食堂或者咖啡店使用。

日本某婚庆公司社长 森山和彦：为了保护员工的健康，现在许多日本企业都在限制加班时间。但换一个角度，对于那些健康管理意识比较强、工作效率高的员工，我们也应该给予保护和奖励。这就是这项制度出台的初衷。 一项针对全球28个国家的最新睡眠调查报告显示，由于加班文化盛行等原因，日本男性平均睡眠时间为6小时30分钟，女性为6小时40分钟，两项数据都排名垫底。

另据兰德研究所的报告显示，包括工作效率低下、医疗保险费膨胀在内，日本每年因睡眠不足导致的直接和间接经济损失约占到GDP的2.9%，达到1380亿美元。为改善这样的状况，近年来日本政府倡导“弹性工作制”、“在家办公”等多样化的工作方式。

(责编：杨曦、仝宗莉)