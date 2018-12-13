新华社北京12月12日电 题：破解民企融资难，“有形之手”如何发力？

新华社记者

民营企业融资问题近期受各方关注，在缓解民营企业融资难问题时，政府部门的“有形之手”如何发力？他们是怎样搭平台激发民企活力的？记者日前走进山东、广东、北京、浙江等多地了解情况。

各项措施中，最引人关注的便是纾困基金。这些基金一般分债权和股权两类。山东省国资委副主任樊军介绍，山东成立的纾困基金首期规模约40亿元，其中债权基金主要化解上市公司大股东股票质押风险，股权基金用于上市公司健康发展。

谈起基金对企业的帮助，深圳一家在中小板上市的电子公司负责人对记者说：“政府在我们最困难的时候出手救助，帮助企业渡过难关。”此前这家公司股票质押触及平仓线，目前深圳市高新投已接手公司股东部分质押的股权，暂时缓解了质押风险。

得到纾困基金的支持后，一些企业也降低了股东的资金杠杆率，让企业经营更加稳健。比如，12月6日晚间，杭州的中威电子、华策影视、华铁科技分别发布公告称，日前与杭州国资相关公司签署股权转让框架协议，降低控股股东资金杠杆。

据记者不完全统计，截至目前，全国各地方政府直接成立或联合推动相关企业成立的纾困、发展基金总额已达数千亿元，支持了一些处于危难的民营企业。如，北京海淀成立了100亿元规模的优质科技企业发展基金、浙江成立了100亿元规模的浙江省新兴动力基金等。

除了直接“输血”，央行等部门还设立民营企业债券融资支持工具，帮助企业发债。比如，北京碧水源公司日前成功发行14亿元债券。这只债券最大特点是中债信用增进公司、交通银行联合创设了信用风险缓释凭证2.5亿元，为这只债券加持信用，消除了投资者的顾虑。

“这次支持工具明显降低了企业融资成本，在一定程度上增强了市场各方信心，随着政府各项支持政策的不断落地，企业的融资成本有望进一步降低，融资效率进一步提升，企业面临的融资环境将会得到改善。”碧水源财务总监阚巍说。

围绕资金做文章的“有形之手”不断发力，一定程度上缓解了企业经营的“燃眉之急”。而在资金直接帮扶之外，政府还围绕信用做文章，不断改善民企的融资环境，帮助银行对接民营企业，提升民企融资的可获得性。

比如，浙江市场监督管理局成立“浙江省小微企业云平台”，与银行通过大数据交换，提升民企贷款效率。浙商银行绍兴分行小企业部经理厉永刚说，5月份至今，分行通过该平台已接触了800多家企业，近150家通过审核放贷，放贷总额3.5亿元，“而前年整个分行新增客户也就400多家”。

实际上，浙江很早就开始探索政府搭台帮助企业融资。记者在台州采访发现，地方政府2014年便开始主动建设基础信息平台，实现企业重要公共信息一网查询。目前，该平台将市场监管、税务、水务、电力、海关、法院等15个部门81大类1100多个细项进行整合归集，实现全市59万家企业和个体工商户全覆盖。

“搭建信用信息共享平台，把信息免费向银行开放，解决了企业自主提供信息失真、金融机构跨多部门获取信息难、部门信息共享难等难题，破解信息不对称问题，使企业成为‘透明人’。”人民银行台州支行行长肖宗富说。

另外值得关注的是，民营企业要实现可持续发展，仅仅靠外部融资支持是不行的。“如果没有利润，无论从外界融资多少，现金流都会干。” 广州市浩洋电子股份有限公司副总经理毛杰说，企业要健康发展，必须建立在自身造血能力上。

“有形之手”不仅着眼于解民企的燃眉之急，而且在建立长效机制方面做文章，激活民企的内生活力。如，浙江日前聚焦民营经济发展，在创新、融资、用工、用地等10方面共出台31项举措，支持民营经济高质量发展；成都市推出25条具体举措促进民营经济健康发展等。

随着政策不断落地，短期内，民营经济可以实现“增氧”“造血”“强体”，提升民营企业获得感；长期看，民营经济营商环境也将得到进一步优化，促进民营经济质量变革、效率变革和动力变革，促使民营企业不断提升核心竞争力。（执笔记者：许晟，参与采写：李延霞、刘开雄、屈凌燕、吉宁）

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