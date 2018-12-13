明年起5年内创投个人合伙人税负只减不增

12日召开的国务院常务会议进一步明确了针对创投企业的所得税优惠政策，使创投企业个人合伙人税负有所下降、只减不增。

会议决定，从明年1月1日起，对依法备案的创投企业，可选择按单一投资基金核算，其个人合伙人从该基金取得的股权转让和股息红利所得，按20%税率缴纳个人所得税；或选择按创投企业年度所得整体核算，其个人合伙人从企业所得，按5%-35%超额累进税率计算个人所得税。上述政策实施期限暂定5年。

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