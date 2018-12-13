中共中央政治局召开会议 习近平主持

原标题：中共中央政治局召开会议 分析研究2019年经济工作

原标题：中共中央政治局召开会议

分析研究2019年经济工作

研究部署党风廉政建设和反腐败工作

中共中央总书记习近平主持会议

新华社北京12月13日电 中共中央政治局12月13日召开会议，分析研究2019年经济工作；听取中央纪律检查委员会工作汇报，研究部署2019年党风廉政建设和反腐败工作。中共中央总书记习近平主持会议。

会议认为，今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我们按照党的十九大作出的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，迎难而上、扎实工作，改革开放继续深化，各项宏观调控目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，人民群众得到更多实惠，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。

会议指出，2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

会议强调，要辩证看待国际环境和国内条件的变化，增强忧患意识，继续抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，坚定信心，把握主动，坚定不移办好自己的事。要保持战略定力，注重稳扎稳打，加强协调配合，聚焦主要矛盾，把握好节奏和力度，努力实现最优政策组合和最大整体效果。

会议指出，明年要继续打好三大攻坚战，按照已确定的行动方案，针对突出问题，打好重点战役。推动制造业高质量发展，推进先进制造业与现代服务业深度融合。促进形成强大国内市场，提升国民经济整体性水平。扎实推进乡村振兴战略，巩固发展“三农”持续向好形势。促进区域协调发展，发挥好各地区比较优势。加快经济体制改革，推动全方位对外开放。加强保障和改善民生，着力解决好人民群众反映强烈的突出问题。

会议强调，做好经济工作，必须提高党领导经济工作的能力和水平，加强党中央集中统一领导，激励干部担当作为，加强学习和调查研究，创造性贯彻落实党中央方针政策和工作部署。

会议要求，各地区各部门要做好岁末年初的民生保障、安全生产、社会稳定等各项工作，确保明年工作开好局、起好步。

会议指出，党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央一以贯之、坚定不移推进全面从严治党，党内政治生态展现新气象，反腐败斗争取得压倒性胜利，全面从严治党取得重大成果。中央纪委始终自觉同党中央保持高度一致，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大全面从严治党战略部署，深化纪检监察体制改革，推动构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系。坚持发现问题和整改落实并重，巩固深化巡视巡察工作。巩固拓展作风建设成果，坚定不移纠“四风”、树新风。全面加强党的纪律建设，切实履行监督第一职责。深化标本兼治，保持惩治腐败的高压震慑。坚决整治群众身边腐败和作风问题。加强纪检监察队伍建设，各项工作开创新局面。

会议强调，反腐败斗争形势依然严峻复杂，全面从严治党依然任重道远，必须将“严”字长期坚持下去，不断推进党的自我革命，实现自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入贯彻党的十九大精神，以党的政治建设为统领，持之以恒落实中央八项规定精神，紧盯不敬畏、不在乎、喊口号、装样子的问题，坚决破除形式主义、官僚主义，推动党中央重大决策部署落地见效。要创新纪检监察体制机制，做实做细监督职责，深化政治巡视，完善巡视巡察战略格局，着力在日常监督、长期监督上探索创新、实现突破。要有力削减存量、有效遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，整治群众身边腐败和作风问题。要时刻铭记打铁必须自身硬的要求，从严从实加强纪检监察队伍建设，努力做到政治过硬、本领高强，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

此前，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议，听取中央纪委2018年工作情况和十九届中央纪律检查委员会第三次全体会议准备情况汇报。

会议同意明年1月11日至13日召开十九届中央纪律检查委员会第三次全体会议。

(责编：赵爽、朱一梵)