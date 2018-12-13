1-11月我国进口增长14.6% 对进出口增长贡献率为60.8%

人民网北京12月13日电 今日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰在发布会上介绍，1-11月，我国进出口总额27.88万亿元人民币，同比增长11.1%；其中出口14.92万亿元人民币，同比增长8.2%；进口12.96万亿元人民币，增长14.6%。
高峰指出，今年1-11月我国进出口保持较快增长，结构持续优化，动力转换加快，质量和效益继续提高，稳中向好态势进一步巩固。根据中国海关统计，1-11月，我国进出口总额27.88万亿元人民币，同比增长11.1%；其中出口14.92万亿元人民币，同比增长8.2%；进口12.96万亿元人民币，增长14.6%；顺差1.96万亿元，收窄21.1%。
从国际市场布局看，在巩固传统市场的同时，对新兴和发展中市场出口保持较快增长。1-11月，我对东盟、金砖国家出口分别增长12%和10.5%，高于整体出口增速3.8和2.3个百分点。对“一带一路”沿线国家进出口增长14.4%，较整体增速高3.3个百分点，占外贸总值的比重提升0.8个百分点至27.3%。
从国内区域布局看，中西部地区出口增长16%，进口增长18%，占整体出口和进口的比重分别提高1.1和0.5个百分点至17%和14.5%。东部地区出口增长6.7%、进口增长14.1%，占整体出口和进口的比重分别为83%和85.5%。
从经营主体看，民营企业出口7.16万亿元，增长11.6%，占比提高1.2个百分点至47.9%，继续保持出口第一大经营主体的地位。国有企业出口1.54万亿元，增长8.6%。外商投资企业出口6.22万亿元，增长4.4%。
从商品结构看，1-11月，机电产品出口8.76万亿元，增长9.2%，占比提高0.6个百分点至58.7%。其中，集成电路、汽车及其底盘、手机及零部件等产品出口分别增长25.9%、9.7%和12.4%。船舶、集成电路、电动机及发电机、计算机及部件等机电产品出口附加值进一步提高，出口单价分别增长17.2%、17.1%、10.4%和9.7%。服装、玩具等七大类劳动密集型产品出口2.85万亿元，增长1.5%。
从贸易方式看，1-11月，一般贸易出口8.4万亿元，增长12%，占比提高1.9个百分点至56.3%。加工贸易出口4.78万亿元，增长3.6%。
从外贸新业态看，外贸新业态发展的营商环境不断改善，跨境电商、市场采购贸易在连续两年高速增长的基础上，今年继续保持快速增长，成为外贸增长的新亮点。
从进口看，1-11月，我国进口增长14.6%，对进出口增长的贡献率为60.8%，成为今年拉动外贸增长的重要动力。其中，机电产品进口5.88万亿元，增长12.7%，拉动全国进口总额增长5.1个百分点。从大宗商品进口情况看，今年1-11月，原油、天然气、煤炭等10大类大宗商品合计拉动进口增长4.2个百分点。其中，原油、天然气等商品进口量分别增加8.4%和33.8%。
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