原标题：一图了解我国税制改革40年历程

改革开放的40年，是我国经济飞速发展，社会不断进步，人民生活水平显著提高的40年，同时也是我国税制不断改革发展完善的40年。一张图为你梳理我国税制改革40年历程。

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