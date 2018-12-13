亿海蓝入选2018中国大数据创新企业百强

近日，由国家互联网信息办公室和浙江省人民政府共同主办的第五届世界互联网大会，在浙江乌镇落下帷幕。在此次大会上，DT大数据产业创新研究院发布了研究成果和榜单,国内知名的航运大数据服务提供商亿海蓝入围《2018DTiii版中国大数据产业地图》，同时入选《2018中国大数据创新企业TOP100》，位列第42位。

入选2018中国大数据创新企业TOP100的企业是从DTiii版中国大数据产业地图中的2233家脱颖而出，这些企业不仅市场表现优秀，而且差异化竞争优势明显，商业模式独特，市场知名度相对较高，为广大用户熟知，也是目前大数据行业各垂直应用领域的标杆。

DTiii对原先的评选模型进行了优化迭代，从创新能力与行业贡献、行业应用最佳实践案例与收入增长、人均产值、品牌市场与行业认可、产品与方案成熟度四大维度27项进行考核。

作为全球航运大数据领域的实践者，亿海蓝将多年积累的航运数据利用起来，通过算法模型和大数据挖掘等技术，研发出的大数据产品应用在大宗商品贸易、数据化的航运分析、可视化物流、航运保险和大数据加油等多个场景，不仅提高了航运市场的透明度，也为企业经营决策发挥重要的参考作用，客户遍布政府、保险、金融、制造企业、物流企业等多个领域。

针对此次入选，亿海蓝相关负责人表示，将持续发挥数据优势和研发创新优势，服务好航运企业和航运市场，努力通过分析、深挖航运数据背后的价值，给客户提供有价值的决策参考。

(责编：白宇)