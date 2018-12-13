眉县民政局：合力脱贫攻坚 彰显民政情怀

“现在生活好得很哩！”在眉县金渠镇，脱贫户们一边忙着地里的活儿一边高兴地说。说起曾经的贫困，有的是因为家里有生活不能自理的病人，有的是因为缺乏作务技术，总之，之前大家的生活都是捉襟见肘。

在全县脱贫攻坚战役打响以来，眉县民政局扎实开展工作，充分发挥民政兜底保障职能，全面落实社会救助政策，助推脱贫攻坚，并取得了明显成效。

社会救助兜底脱贫

在社会救助兜底保障方面，眉县民政局持续推进农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接，着力开展低保提标扩面工作，2018年精准确定全县农村低保3707户10658人（其中建档立卡低保户2937户8301人），做到应保尽保、应兜尽兜，发放农村低保金共2800.51万元。同时，在特困人员救助供养方面，眉县民政局完成了全县789名农村特困人员生活自理能力评估工作，依据自理能力发放特困人员护理费，已发放特困人员供养金、护理费共492.54万元。

眉县民政局积极开展“救急难”工作，规范临时救助权限下放，增强临时救助的时效性，在1-10月份，为1467户困难群众发放临时救助金310.75万元。除此之外，眉县民政局还积极加强医疗救助与其他医疗保障制度的衔接，提高医疗救助制度效能；全面落实冬春受灾困难群众生活救助政策；制作社会救助信息公示栏100个，实现社会救助信息公示镇村全覆盖。

积极建立健全农村养老制度

近年来，眉县民政局把建立健全农村养老制度作为改善民生的出发点和落脚点，全县建成92个农村幸福院，在宝鸡市市率先实现了中心村幸福院全覆盖。2018年，眉县民政局共发放幸福院运行经费112.9万元，公益性岗位补助金80.1万元，有效保障了幸福院的日常运行。

鼓励引导社会力量参与脱贫攻坚

扶贫先扶智，一直以来，眉县民政局注重扶贫与扶志扶智的结合，2017年，聘请专家修改完善48个贫困村村规民约，并建成1个县级、8个镇（街）级和48个贫困村村级爱心超市。爱心超市的建成与运营，不仅有效培育了广大群众崇德向善、互帮互助的良好风尚，更是激发了贫困群众脱贫致富、乐于奉献的精神。

与此同时，眉县民政局积极动员社会组织参与脱贫工作，建成董家山省级核桃示范园，指导贫困群众发展甜柿子产业，开展种植修剪嫁接等技能培训，大力推广“亲情1+1”志愿帮扶活动。

2018年1-9月份，眉县民政局进一步修订完善村规民约、村史馆管理制度，发放爱心超市积分卡20.58万分、兑换资金4.53万元。以结对帮扶为抓手，搭建社会组织参与脱贫攻坚平台；开展助力脱贫攻坚惠民文艺演出、一对一技能培训；积极开展免费发放医疗药品、上门为留守老人检查身体。（图/文席彦兵）

(责编：白宇)