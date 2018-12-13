新希望5年培养10万“新农民” “绿领空间”在北京揭牌

人民网北京12月13日电 “没有改革开放就没有中国民营企业，就没有新希望集团的今天，也没有现在蓬勃发展的社会主义市场经济体制。”新希望集团董事长刘永好告诉人民网记者，新希望集团创业36年，也是中国改革开放的见证者与参与者。
1982年，刘永好和他的兄弟辞去公职，到农村开始了他的创业之路。刘永好坦言，他是一名创业老兵，他既见证了中国民营企业的进步与成长，也参与到民营企业的发展中，同时切身体会到中国改革开放的政策为民营企业带来的实惠。
对于未来的发展规划，刘永好指出，2017年底新希望集团正式发起十万新农民培训计划，要利用5年时间义务培养10万名新型农民，帮助他们掌握现代农业技术，成为新农业参与者。一年以来，培训计划先后落地在山东、江苏、四川、北京四大基地，其中“绿领空间”是位于北京的创业孵化基地。
与此同时，随着我国开放的大门越开越大，刘永好认为：“国家坚定不移的走改革开放这条道路，这对于民营企业来说是极大的鼓励。我们也更有信心能把企业做好，随着国家共同成长，一起发展。”
据悉，近日由新希望设立的“绿领空间”在北京揭牌，该空间将在新型农民培训、农业创新创业项目孵化、农业项目投资对接等方面发挥综合性作用。新希望还将通过5年时间，发展、招募、扶持500名农村科技创新创业合伙人，在此基础上，实现创业者、创业公司、创业项目和创业产品的有机结合，利用5年时间在全国打造100个特色“绿品”。
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】