新希望5年培养10万“新农民” “绿领空间”在北京揭牌

人民网北京12月13日电 “没有改革开放就没有中国民营企业，就没有新希望集团的今天，也没有现在蓬勃发展的社会主义市场经济体制。”新希望集团董事长刘永好告诉人民网记者，新希望集团创业36年，也是中国改革开放的见证者与参与者。

1982年，刘永好和他的兄弟辞去公职，到农村开始了他的创业之路。刘永好坦言，他是一名创业老兵，他既见证了中国民营企业的进步与成长，也参与到民营企业的发展中，同时切身体会到中国改革开放的政策为民营企业带来的实惠。

对于未来的发展规划，刘永好指出，2017年底新希望集团正式发起十万新农民培训计划，要利用5年时间义务培养10万名新型农民，帮助他们掌握现代农业技术，成为新农业参与者。一年以来，培训计划先后落地在山东、江苏、四川、北京四大基地，其中“绿领空间”是位于北京的创业孵化基地。

与此同时，随着我国开放的大门越开越大，刘永好认为：“国家坚定不移的走改革开放这条道路，这对于民营企业来说是极大的鼓励。我们也更有信心能把企业做好，随着国家共同成长，一起发展。”

据悉，近日由新希望设立的“绿领空间”在北京揭牌，该空间将在新型农民培训、农业创新创业项目孵化、农业项目投资对接等方面发挥综合性作用。新希望还将通过5年时间，发展、招募、扶持500名农村科技创新创业合伙人，在此基础上，实现创业者、创业公司、创业项目和创业产品的有机结合，利用5年时间在全国打造100个特色“绿品”。

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