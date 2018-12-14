今年以来机械工业实现平稳增长

本报北京12月13日电 （记者李心萍）记者从日前举行的2018年全国机械工业经济形势报告会上了解到：今年以来，机械工业实现平稳增长，不少企业已经走在转型升级路上，预计2018年国内机械工业增加值、主营业务收入增速将在7%左右，利润增速略低于主营业务收入增速，进出口贸易将适度增长。

数据显示，1—10月，机械工业增加值为6.8%，较年初1—2月的7%、一季度的7.6%、上半年的8.4%有所回落，但仍高于全国工业及制造业增速。1—10月机械工业实现主营业务收入17.88万亿元，同比增长7.38%；实现利润总额1.18万亿元，同比增长2.1%。两项指标均实现增长。

《 人民日报 》（ 2018年12月14日 14 版）

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