国内油价今日调价或“四连跌” 每吨降超120元

资料图：车辆正在加油站加油。中新社记者 张云 摄

中新网客户端北京12月14日电 (记者 邱宇)新一轮成品油调价窗口将于12月14日24时开启，多家机构预测油价将迎来“四连跌”，本次跌幅或有所收窄。

11月，国内油价连续三次大幅下调，11月30日的最后一次下调更是创下新的石油定价机制实施以来的最大跌幅，汽油价格每吨下调540元，柴油每吨下调520元。

2016年1月起实施的《石油价格管理办法》规定，国内汽柴油最高零售价与国际油价挂钩，并设置了每桶40美元的“地板价”和每桶130美元的“天花板价”，在中间区间时该降就降，该升就升。

多家机构预测本次下调幅度将有所收窄。隆众资讯测算的对应汽柴油下调幅度为120元/吨，另据卓创资讯测算，对应下调130元/吨。

本轮计价周期以来，国际原油市场利好与利空消息交织，国际油价整体走势震荡。

2018年国际原油期货走势图。来源：卓创资讯

12月7日，欧佩克维也纳会议最终达成减产协议，虽然与非欧佩克产油国的联合减产规模为120万桶/日，较市场预期低了10万桶/日，但也能在一定程度上改变市场的悲观情绪。

“利好方面，沙特和俄罗斯就延长减产协议达成一致，欧佩克亦宣布减产，这些消息共同推动油价走高。”卓创资讯成品油分析师薛珊说。

不过，据美国能源信息署12月6日公布的数据，美国石油43年来首次从进口转为出口，日均净出口21.1万桶原油和成品油。有分析称，美国的原油产量增长超过了预期，美国出口还可能会挤占其他产油国的部分市场份额。

“全球经济前景依旧被看衰，原油需求增长将出现放缓，加之美国能源信息署(EIA)报告结果不佳，导致原油走势整体承压，走势震荡。”薛珊说。

此前，国内油价在11月连续三次下调之后，全国多数地区92号汽油降到6.7-6.9元/升，重回今年4月的水平。本次调价之后，将有更多地区的92号汽油进入“6元时代”。(完)

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