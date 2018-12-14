原标题：明年经济政策“稳”字当头

中共中央政治局12月13日召开会议，分析研究2019年经济工作。会议指出，做好明年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。综合来看，2019年我国各项政策将稳字当头，“稳增长”仍是硬要求，要进一步做好“六稳”工作，并保持好战略定力，加强政策协同。

在当前的经济大背景下，“稳增长”的必要性和紧迫性凸显。在外有贸易摩擦内要调结构防风险去杠杆的大背景下，今年以来我国经济下行压力确实有所加大。因此，相比10月底召开的政治局会议，本次会议再次强调要保持经济运行在合理区间，并时隔一年重提统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等相关工作，意味着稳定的经济增速仍为必须。

政策会保持定力，有着较强的连续性且继续“稳字当头”。与下半年已经召开的两次政治局会议一样，本次会议延续了坚持新发展理念、打好三大攻坚战等一贯思路，强调进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，并突出保持战略定力，注重稳扎稳打。换言之，我国继续坚定不移办好自己的事。

政策会强化协同效应。会议要求，加强协调配合，聚焦主要矛盾，把握好节奏和力度，努力实现最优政策组合和最大整体效果。据此来看，明年货币政策、财政政策和监管政策有望打出组合拳，货币政策会继续保持稳健，财政政策有望更加积极，金融强监管的方向没变但节奏和力度会有所趋缓。

地方政府的工作积极性将被激发。本次会议延续了11月26日政治局第十次集体学习、11月1日民企座谈会和10月21日国务院金融稳定发展委员会化解金融风险专题会议的精神，强调要“激励干部担当作为”。考虑到10月以来国家逐步健全尽职免责和容错纠错机制，并要求控制各级开展监督检查总量和频次，因此明年各级政府很大可能会更有动力，从而确保稳增长、稳就业等目标的实现。

经济体制改革有望再有“大动作”。相比十九大之后召开的四次政治局会议，本次会议首次提出“加快经济体制改革”，意味着接下来召开的中央经济工作会议将就此做出具体部署，预计国企民企关系、对外开放体制等方面可能成为重点。

值得注意的是，虽然本次会议并没有提及颇受关注的基建、减税、房地产等领域的相关政策，但这些问题也必然受到高度关注。

总的来说，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，明年我国经济政策将以稳为主，切实守住稳增长、稳就业和守住不发生系统性风险的底线，进而为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

(责编：李栋、朱一梵)