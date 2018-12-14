原标题：证监会：优胜劣汰的市场生态正逐渐形成

近日，证监会副主席阎庆民在出席“2018央视财经论坛暨中国上市公司峰会”时表示，当前纾困民营企业、化解股权质押风险的良好氛围和机制已经形成，相关工作正在积极推进中；2018年以来， “有进有出、优胜劣汰”的市场生态正逐渐形成。

今年以来，证监会认真贯彻落实党中央国务院决策部署，在国务院金融稳定发展委员会的统一领导下，围绕提高上市公司质量，做了大量工作，取得了积极进展。一是健全基础性制度。认真总结我国上市公司治理的特色和经验，积极借鉴国际经验，修订发布了新版《上市公司治理准则》，推动上市公司落实新发展理念，加强党建工作，积极履行社会责任，健全治理结构，提高治理水平。新《准则》受到OECD公司治理委员会等国际组织的高度关注。

证监会积极推动全国人大常委会对《公司法》有关公司股份回购的规定进行修改，会同财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》，拓宽回购资金来源、适当简化实施程序，鼓励上市公司实施股权激励或者员工持股计划，促进公司夯实估值基础，提升风险管理能力。

为更好发挥市场机制作用，优化交易监管，减少交易阻力，增强市场流动性，证监会发布了《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》。被称为“史上最严停牌新规”实施后，A股市场停盘“顽疾”明显改观，一批长期停牌公司先后复牌，两市停牌公司已降至20家左右，停牌率在国际主要市场处于领先水平。

证监会还启动了新一轮上市公司退市制度改革，修订了《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》，指导沪深交易所发布《上市公司重大违法强制退市实施办法》，明确了重大违法强制退市的具体违法情形和实施程序，新增“五大安全”重大违法强制退市情形，同时加大退市监管工作力度。2018年以来，长生生物等5家公司被强制退市，金亚科技等3家公司启动了强制退市程序，“有进有出、优胜劣汰”的市场生态正逐渐形成。

二是推进并购重组市场化改革。近期，按照国务院金融稳定发展委员会统一部署，在并购重组市场化机制方面推出一系列新举措，包括“小额快速”审核机制，按行业实行“分道制”审核，试点定向可转债并购支持上市公司发展等，以进一步激发市场活力。同时，持续强化事前事中事后监管，对于违法违规行为严肃处理，绝不姑息。

三是守住风险底线。在国务院金融稳定发展委员会的统一领导下，证监会加强上市公司股权质押监管，摸清底数、加强监测，与人民银行、银保监会等金融监管部门紧密合作，推动地方政府积极行动，按照市场化、法治化原则，分类施策、有序处置，切实守住不发生系统性金融风险的底线。上市公司积极“自救”，地方政府纷纷设立纾困基金，银行、保险等通过信贷或者发行专项产品等给予支持，证券行业成立资管计划对接项目，证券交易所发行纾困专项债券，私募基金等市场机构加入纾困队伍。

阎庆民提出，上市公司要依法合规，合法经营是公司发展的底线；要完善治理，健全有效的公司治理是企业长远发展的根基；要专注主业，上市公司要聚焦实业、做精主业；要拓展视野，要增强创新能力和核心竞争力；要践行责任，上市公司作为公众公司，要加强信息披露，提高透明度，保护投资者尤其中小投资者的合法权益，积极践行社会责任，维护良好企业形象。

(责编：杨曦、仝宗莉)