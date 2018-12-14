福建将建环评中介市场红黑名单

本报福州12月13日电 （记者何璐）福建日前出台《关于进一步优化环评审批服务助推两大协同发展区高质量发展的意见》，从强化规划环评引导、简化项目环评审批、推进审批服务标准化、创新便民利企方式、加强事中事后监管等5方面推出17项优化改进措施。

意见提出，严格环评中介市场管理，实行环评中介市场红黑名单制，加大对失信环评机构和不良环评工程师的处罚力度，形成“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。

为了从源头控制污染总量，意见提出强化环评宏观管理，推进“三线一单”和规划环评，加快衔接生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单，在“一张图”上明确生态环境保护、污染物排放控制、环境风险防控、资源开发利用等管控要求。

《 人民日报 》（ 2018年12月14日 12 版）

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