原标题：今年白涨？国内油价或迎四连跌 基本回吐年内涨幅

中新经纬客户端12月14日电 (张澍楠)2018年国内成品油价格调整仅剩两次，倒数第二次调价窗口将于今日(14日)24时开启。多家机构预测，受石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯减产协议达成、美原油产量连续维持高位等因素影响，本轮国内成品油价格或迎四连跌。

加油站资料图 中新经纬王潮摄

据路透社此前消息，当地时间12月7日，OPEC和以俄罗斯为首的非OPEC产油国在维也纳达成协议，即从2019年1月起合计减产120万桶/日，其中OPEC减产80万桶/日。

中宇资讯认为，持续至明年6月底的减产协议对市场形成利好支撑，加之中美贸易关系有所缓和，原油收盘稳步走高，一度使成品油调价窗口接近搁浅预期。但美原油产量连续3周维持高位，而油市需求前景并不乐观，加之美元走强抑制油价上行空间，使油价下调幅度重回50元/吨的调价红线之下。

截至北京时间12月13日凌晨，WTI 1月原油期货收跌0.50美元，跌幅0.97%，报51.15美元/桶。布伦特2月原油期货收跌0.05美元，跌幅0.08%，报60.15美元/桶。

据卓创资讯测算，12月13日本轮第9个工作日参考原油变化率为-2.99%，对应汽柴油下调130元/吨。折合升价，92#汽油下调0.1元，0#柴油下调0.11元。若按此落实，私家车主加满一箱(50L)92#汽油将少花5元。

据中新经纬客户端统计，2018年以来，国内成品油价格已经历24次调整，呈现“13涨10跌1搁浅”格局。引人注意的是，经过此前连续三次下调，汽油累计涨幅由下调前的1430元/吨降至5元/吨，柴油累计涨幅由1385元/吨降至10元/吨，已基本回到年初水平。

加油站方面，金联创成品油分析师韩丛对中新经纬客户端表示，优惠力度有所增加，汽油优惠幅度多在0.2-0.5元/升，竞争力度较大区域的加油站存在0.8-1.3元/升的大幅度优惠。隆众资讯称，中石化等主营站优惠幅度多在0.5-0.7元/升，民营加油站优惠幅度多在0.4-1.2元/升，部分民营加油站特定日期(如每周二)可优惠至1.5-1.8元/升，部分主营加油站特定日期持卡可优惠至0.8-1元/升。

2018年最后一次成品油调价窗口将于12月28日开启，隆众资讯认为，目前国际原油市场利空因素开始减弱，预计今年国内成品油调价将以搁浅或上调收官。(中新经纬APP)

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