原标题：上游盼涨价下游不买账 锂产业“一碗水”如何端平?

从年初的每吨15、16万元，跌到现在每吨8万元左右，碳酸锂的价格还会怎么走？12月13日，第四届中国锂资源战略研讨会在北京举行，面对行业形势的剧变，天齐锂业、赣锋锂业等锂资源上游供应巨头与当升科技等下游材料商共同探讨出路，“一起把行业的蛋糕做大。”

尽管新能源汽车销售相当火爆，但上游资源企业和材料企业感受到的却是压力。据中国有色金属工业协会会长陈全训介绍，今年以来，随着产能的快速扩张，锂盐等初级原料、三元材料前驱体、锂电池制造等产业链主要环节，都出现了阶段性供应过剩局面。特别是“6·12新政”后，电池级碳酸锂的市场价格大幅度下滑。目前价格在8万元/吨左右，比年初下降了50%以上。

今年价格跌了一半，明年的形势怎么看？在高层对话环节，中国有色金属工业协会锂业分会秘书长张江峰将天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团等国内锂材料行业巨头的相关负责人请上台，而与他们“对垒”的是下游采购商当升科技副总经理王晓明。

作为国内锂行业的老大，至少在公开场合，天齐锂业对价格表现得比较“淡定”。天齐锂业销售总监许项亮说：“8万的价格还是可以接受的。”

赣锋锂业对市场前景相对乐观，公司副总裁刘明认为虽然行业短期存在供大于求，但从成本等多方面考量，“每吨10万元左右是比较合适的，预计明年价格会有所回升。”瑞福锂业相关负责人也认为，价格进一步下降的空间不大，今年4月份以来，电池级碳酸锂的价格曾一度跌到7.3万元，目前普遍在8万以上，已经有所回升。

“这两年他们赚得很开心，各种成本大家也都清楚，就是现在的价格，利润还是相当不错的。”作为下游买家，当升科技副总经理王晓明的看法自然完全不一样，“我希望大家不要盯着怎么赚钱，怎么赚得舒服，要从行业发展的角度，一起来把这个市场做大做好。”

王晓明说，行业的长期发展不可能一直依赖政策补贴，而原材料成本不降到一定程度，电动车没有办法和燃油车正面竞争。王晓明也给出了一个机构预估的锂盐价格区间，每吨5万元至7万元。

技术进步为锂产品价格的进一步下降提供了条件。“今年我国有一项非常了不起的突破，那就是青海提锂技术经过长期攻关，实现了工业化生产。”中国工程院郑绵平院士在接受上证报记者采访时表示，中国锂盐加工原料对外依赖程度高，锂生产成本也远高于南美，必须在综合利用上做文章，并加强对含锂深部卤水的开发。

陈全训也提醒，过去几年，在需求持续增长，价格不断上涨的背景下，国内锂产业规模迅速扩张。去年，中国有色金属工业协会锂分会进行了大量调研，表明碳酸锂、三元材料前驱体等就已经出现了过度投资的问题，协会也曾发出了预警，希望行业理性投资，规避风险，防止一哄而上。现在价格下跌，部分中低端锂盐初级原料、碳酸锂、三元材料前驱体等，逐渐失去竞争力。

不过，行业巨头们仍在进一步扩张，以期望在未来的竞争中占据更有利的位置。许项亮介绍说，到2020年年底，天齐的锂盐产能将达到10万吨（金属当量）。雅化集团的一个2万吨项目正在建设中，预计明年底达到3.8万吨。瑞福锂业的一个3万吨项目也刚启动，规划是2万吨氢氧化锂和1万吨碳酸锂。（记者 覃秘）

(责编：杨曦、仝宗莉)