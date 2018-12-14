累计到今年底一半以上贫困县将摘帽

本报北京12月13日电 （记者赵永平）记者从国务院新闻办13日举行的新闻发布会上获悉：改革开放40年来，我国7亿多农村贫困人口摆脱贫困，谱写了人类反贫困历史上的辉煌篇章。

党的十八大以来，党中央把脱贫攻坚作为全面建成小康社会的底线任务和标志性指标，实施精准扶贫精准脱贫基本方略，我国扶贫开发进入脱贫攻坚新阶段。

国务院扶贫办主任刘永富介绍，经过6年努力，到今年底，我国现行标准下农村贫困人口将减少85%以上，80%左右贫困村将退出，50%以上贫困县脱贫摘帽。贫困地区经济社会加快发展，贫困群众生产生活条件显著改善，到今年底，全国832个贫困县将减少430个以上，12.8万个贫困村将退出近10万个。

下一步决战决胜脱贫攻坚，一是在点上加力，重点支持“三区三州”等深度贫困地区，这些地区还有334个深度贫困县，致贫原因复杂，贫困程度深，需要加大攻坚力度。二是做好面上工作，按照“两不愁、三保障”的脱贫标准，逐村逐户核实情况，落实精准帮扶措施，坚决不留死角，确保农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽。

《 人民日报 》（ 2018年12月14日 02 版）

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