小微企业融资怎样“既普又惠”

位于广东深圳的微众银行营业厅现场。

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微众银行技术人员根据智能风控模型进行项目评估。

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民营企业是社会主义市场经济的重要组成部分，在承载创新、创业、保障就业民生等方面发挥着重要作用。

作为国内首家开业的民营银行和科技银行，微众银行的业务重点、发展目标与国家战略高度契合。针对民营企业金融服务中存在的难点和痛点，微众银行结合自身的科技优势，积极探索创新，初步摸索出一套以数据科技为驱动，便捷、低成本服务长尾客户的差异化发展模式。

让金融服务普惠大众

以普惠金融为战略目标，秉持“让金融普惠大众”的理念，致力于覆盖传统金融服务未覆盖的长尾客户

改革开放40年来，民营企业蓬勃发展，成为推动经济社会发展的重要力量。随着国家和地方政府一系列扶持政策的出台，小微企业资金需求明显增加，但受各种因素影响，“融资难、融资贵”问题仍不容忽视。

从企业自身来看，小微企业的资金需求存在短、小、频、急的特点，融资门槛高、手续繁、流程长、条件严苛，很难满足小微企业特别是轻资产小微企业的临时性、紧急性融资需求。从银行服务来看，小微企业经营不稳定、财务管理不规范、财务信息不透明，导致银行与企业之间的信息不对称，贷款风险大。此外，传统信贷业务依赖地面拓展，受限于网点布局，难以大范围触达需求客户群。

微众银行成立伊始就以普惠金融为战略目标，秉持“让金融普惠大众”的理念，致力于覆盖传统金融服务未覆盖的长尾客户。我们认为，“融资难”必须首先解决扩大普惠金融的可获得性；其次，是按照商业可持续原则，努力控制并降低各项成本，逐步缓解“融资贵”问题。近年来，银行在小微金融服务方面进行了大胆探索，推动产品创新、服务创新和渠道创新，提高小微企业金融服务的批量化、规模化、标准化水平。微众银行通过金融科技的强大助推力，发挥大数据风控优势，打造全线上、低成本、全面服务小微企业的独特模式。

科技手段支撑产品创新

运用金融科技手段简化业务流程，充分整合征信、工商、税务等多方面的市场数据，构建小微企业贷款全流程智能化全面风控体系

微众银行开业前两年，集中优势资源，发力消费金融领域，我们始终坚持战略定位，紧紧围绕小微企业金融服务积极开展各项准备工作。

从2015年开始，我们即探索基于互联网O2O平台具体场景下的小微企业金融服务模式；围绕小微企业对金融服务的需求，进行大量的市场调研、同业调研；同时，积极与政府部门、公用事业单位、各类商业数据供应商等沟通，建立业务合作关系；组建专家团队，搭建了基于互联网大数据的小微企业信贷风控模型。

在消费信贷领域积累了一定资源和经验的基础上，微众银行于2017年底正式面向深圳地区，推出国内首个服务小微企业的全线上、纯信用的对公流动资金贷款产品“微业贷”，实现个人消费金融与小微企业金融“两翼齐飞”。

针对小微企业融资需求的痛点，微业贷设计了独具特色的产品形态。一方面，微业贷以企业法人为贷款主体，使企业融资更便利；其次，微业贷定位为“短期应急之需的企业零钱包”，与其他长期、大额、固定贷款形态明显区分；第三，微业贷手续便捷，额度审批立等可取、资金分钟到账、贷款次日可还且免罚息。

微众银行运用金融科技手段简化业务流程，充分整合征信、工商、税务等多方面的市场数据，构建小微企业贷款全流程智能化全面风控体系。我们运用智能身份识别技术、人脸识别及活体检测技术，实现线上客户身份核定；依托人工智能算法，打造智能风控模型、反欺诈模型，防控风险；同时，微众银行将自主研发的区块链技术应用于线上存证及仲裁领域，确保数据真实、完整、可信。

降低融资成本搞活实体经济

微业贷主要服务的是金融尚未覆盖的小微群体，是国民经济的“毛细血管”

以数据科技作为驱动，微众银行的小微企业融资产品实现了产品形态上的重大创新，通过互联网科技与大数据，解决传统金融服务风险成本、固定成本的“两高”难题，降低小微企业获贷门槛，提升融资便利度和可得性。无论从经济效益、社会效益还是客户的反馈情况来看，这一业务模式基本解决“融资难”并为破解“融资贵”夯实基础。

微业贷上线不到一年，有效触达超过20万户小微企业，其中，45%为制造业和高科技行业，39%为批发零售业，还有物流、交通运输、建筑行业等，均是实体经济范畴的小微企业。授信客户中，67%的企业年营业收入在500万元以下，且在获得授信时，69%的客户无任何企业类贷款记录，40%的客户无任何个人经营性贷款记录，31%的客户既无企业类贷款记录也无个人经营性贷款记录。由此可见，微业贷主要服务的是金融尚未覆盖的小微群体，是国民经济的“毛细血管”。

为给企业提供更优惠的贷款支持，微众银行深入贯彻党中央关于支持小微企业发展的决策部署，积极运用数据科技优化成本结构，今年以来持续采取有效措施降低小微企业融资成本，三季度新发放普惠型小微企业贷款利率较一季度下降近2个百分点，并根据客户风险、地区、行业、时点、产品等维度，进行差异化定价，力求做到“既普又惠”。

过去一年，微众银行通过微业贷，解了很多小微企业的“燃眉之急”，满足了他们的生产经营资金需求，助力授信企业近50万员工的就业，为实体经济发展做出应有贡献。微众银行在小微企业金融服务领域大有可为，只要方法得当，措施得力，小微金融仍是一片广阔的蓝海。

互联网产品扩大服务的边际成本低，未来，微众银行将继续利用这一特性，进一步降低成本、优化风控、下沉覆盖客群，持续为小微企业提供高质量的融资服务，不断探索解决小微企业“融资难、融资贵”难题的可行路径，助力小微企业从“毛细血管”成长为“经济动脉”。

（作者为微众银行党委书记、行长）

《 人民日报 》（ 2018年12月14日 17 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)