支付宝将助力北欧两家移动支付公司互联互通

据新华社奥斯陆12月12日电 （记者梁有昶、张淑惠）中国移动支付平台支付宝12日表示，该公司的二维码技术标准将助力挪威移动支付公司Vipps和芬兰移动支付公司ePassi在明年实现扫码支付互联互通。

支付宝和上述两家北欧公司在一份声明中说，从明年开始，Vipps和ePassi的用户有望可以用本国的电子钱包扫邻国的二维码，实现移动支付“一码通”。这不仅给两家公司现有的400万用户提供更为便捷的支付方式，也给更多欧洲商户提供巨大商机。

支付宝于2017年9月正式登陆挪威市场，首都奥斯陆等地的一些商家已率先接受支付宝移动支付。

《 人民日报 》（ 2018年12月14日 21 版）

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