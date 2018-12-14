原标题：快递柜如何收费有待明确

国家邮政局发布报告显示，截至目前，我国有10多家主要企业设立智能快递柜25万组，平均每天处理快递量1100万单。但是，部分地区的快递柜悄然从“免费”变成了“打赏”，甚至开始收起“超时费”。

智能快递柜的应用，为快递“最后一公里”高效配送创造了条件，同时促进了快递行业服务规范化、标准化的升级。但现实中，快递柜的应用并未“叫好又叫座”。一方面，快递柜的应用弱化了收件人的便利感。同时，一些快递小哥在快递柜收费情况下宁愿付费通过快递柜配送，以避免投送不及时被罚的风险。

此外，快递柜也陷入了该不该收费的争议。客观来说，快递柜有大量的投入，还需要日常运营管理，且企业根据经营需要，适度营收也是正常的，如果没有收费，其服务是不可持续的。但是，使用快递柜该由谁付费，没有明确的定论。因为收费，收件用户反而会抵制使用快递柜，毕竟快件配送已经付了费，但快递企业出于营运成本的考虑，是否愿意花钱租用，态度也很模糊。

为不让快递柜成为尴尬的存在，还有待进一步细化快递服务，理顺利益链条。快递企业应当与快递柜运营企业协商确定收费标准。同时，要使快件投送上门还是进柜，成为用户充分的选项，并采取一定激励办法，引导和培养用快递柜收件的习惯，比如对选择快件投柜的用户返还一定额度的投送费，或对长期选择快件投柜的用户实行积分送礼活动等。（房清江）

(责编：杨曦、仝宗莉)