原标题：电商大促太频密 “双12”转攻新零售 逐渐转战线下领域

多数消费者在“双11”购物后进入休整和反思期

电商大促太频密 “双12”转攻新零售

“双12”电商大促落下帷幕，在成交额方面，电商们显得十分谨慎，完全没有了“双11”高调晒单的场面。

据中国电子商务研究中心不完全统计，今年“双12”电商大促，除了淘宝、天猫、聚划算、口碑、饿了么、盒马鲜生、银泰百货等阿里系“阵营”外，也有包括京东、拼多多、苏宁、网易考拉、丰趣海淘、微店、抖音在内的近百家电商平台“搅局”参与。

为何促销力度不如“双11”？

虽然多个电商平台推出了打折、抢券、减免、一元起抢等活动，但与声势浩大的“双11”相比，“双12”显得有些沉寂。记者在广州街头随机采访市民了解到，多数被访者表示电商平台促销力度也已远不及“黑五”和“双11”，今年的“双12”没有购物。也有市民表示，“黑五”和“双11”刚买的日用品还没有用完，所以短时间难有再次参与网购血拼的兴致。

为何“双12”促销力度远不及“黑五”和“双11”？某电商商家告诉记者，“双12”建立初期其实就是“双11”卖不完的库存产品的再次售卖。随着商家对“双11”模式的逐渐熟悉，卖家备货数量已经愈发成熟，很难再有大量库存产品留给“双12”进行再一次打折销售。

为何大多平台不晒交易额？

记者统计发现，除了新兴电商拼多多外，淘宝、京东、唯品会、网易考拉等电商平台均没有公布“双12”战报。苏宁亦未公布线上“双12盛典”的具体交易额。

对此，中国电子商务研究中心主任曹磊指出，今年“双12”电商大促总体来看是偏冷淡，无论从广告投放、促销资源、品牌参与，还是用户参与度、平台重视度等多项指标来看均不如往年。

曹磊认为，由于此前一个月内就有“双11”和“黑五”两大网购节促销攻势，让不少消费者无论在消费预期、网购冲动情绪，还是财力支出方面，都已经透支消耗了不少，多数消费者在上一轮购物狂潮后进入休整和反思期，消费热情和预算普遍下降明显。同时，一味地降价大促对品牌和价格政策带来的伤害也是严重的，不少优质品牌对于电商频繁密集而又不计成本的大型促销活动内心已有抵触情绪。

趋势： “双12”正逐渐转战线下领域

拼多多“高调”公布了“双12”数据，截至12日早晨8点49分，平台GMV超越去年全天。“双12”期间，截至12月12日平台总物流订单数同比增长370%，农产品订单量超3800万单。

数据显示，服饰、数码3C、家居为本次大促热门产品。大促期间，家居用品订单超2.8亿单，女装销量超9000万单。服饰产品中，保暖内衣总销量达3000万件。对此，业内分析，相较于淘宝和京东而言，拼多多的用户多是价格敏感型，因此给秒杀和爆款进行充足引流也较为符合拼多多的平台和用户特色。

记者发现，近几年，“双12”正逐渐转战线下领域，在超市百货之外，餐饮、美容美发、菜场等诸多场景也正逐步加入“双12”体系。

电商在我国发展已有20个年头，已经进入“下半场”——线下“新零售”。过去电商更多是与线下零售业“抢饭碗”，如今更多是输出赋能、改造升级。曹磊表示，如果说“双11”是属于线上新零售的节日，那么“双12”就是属于线下新零售的节日，如口碑饿了么“双12”吃喝玩乐节参与商家达200万家，更注重开拓本地生活服务领域。（记者倪明）

(责编：杨曦、仝宗莉)