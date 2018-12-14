中国企业海外形象更加靓丽

本报北京12月13日电 （记者王俊岭）日前，由中国外文局主办的“2018·中国企业海外形象高峰论坛”在京举行。本届论坛以“改革开放40年，中国企业海外形象建设再出发”为主题，多角度、深层次探讨新的国际环境和时代背景下，企业如何提升自身形象、打造品牌价值，为塑造良好国家形象贡献力量。

在本届论坛上，中国外文局旗下中国报道杂志社等机构还发布了《中国企业海外形象调查报告2018·非洲版》。该报告显示，非洲受访者对中国整体形象评价较高，对中国经济的国际影响给予积极评价，对“一带一路”倡议认可度较高并对未来发展给予较大期待。同时，中非合作获得受访者好评，中国企业在非参建项目获肯定，中国企业在非形象整体较好。非洲受访者认可中国企业为非洲经济发展带来的积极作用。

中国外文局副局长方正辉表示，随着中国对外经贸合作的逐步深入和“一带一路”建设的不断推进，越来越多的中国企业以多种方式走向海外。在海外树立良好的中国企业形象，既是推动中国企业走向世界的需要，也是新时代做好对外传播工作、充分展示新时代中国形象的需要。

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