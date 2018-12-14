脱贫有了新法宝 高科技的农业机械让老区人走出贫困

央视网消息：江西永新县是井冈山革命根据地的重要组成部分，历史上著名的“三湾改编”就发生在这里。这里也是罗霄山连片特困区，贫困人口多、贫困程度深、人民生活水平较低。而今年，永新通过国家验收，正式宣布摘掉贫困的帽子。那么，永新成功脱贫的法宝是什么呢？

初冬，赣西的稻田又进入轮作油菜时节。龙田乡山木子农产品合作社的贺晓忠忙完日常工作，正好有空去给油菜地施肥。

江西永新龙田乡山木子合作社负责人 贺晓忠：这是飞行规划，我们很少用，一般都是用遥控器跑一圈。

规划飞行线路，添加肥料，几十亩油菜地，十几分钟时间，水溶性肥料就在无人机旋翼搅动的气流中均匀地撒入田间。

贺晓忠是龙田本地人，90年代初，中学刚毕业就外出打工，一直在服装加工企业工作。每次回乡过年，贺晓忠都会带些土特产送人，这些来自大山里的绿色食品很受欢迎，城市里却难得一见。然而受制于落后的生产方式，这些产品一直无法产业化、规模化。2013年，国家提出精准扶贫计划，各地都推出许多外出务工人员返乡创业的优惠政策，贺晓忠看准了这个机会，回老家通过土地流转承包了两千多亩土地，投身农业开发。

江西永新龙田乡山木子合作社负责人 贺晓忠：想改变老百姓种田的现状，我有这个想法。

一个偶然的机会，贺晓忠听说有人用无人机给田地施肥，刚好那会他也人手紧张，于是抱着试一试的心态也请无人机帮着去给一百多亩田施肥。

江西永新龙田乡山木子合作社负责人 贺晓忠：不到一个小时就给我做完了，当时吓我一大跳，怎么这么快，我最好的田一个人一天只能做五亩，当时就触动了我，就想去买无人机了。

一架无人机，工作效率就提高了数十倍。贺晓忠决定自己也要买无人机，可是这个想法首先遭到了父母的坚决反对。

江西永新龙田乡山木子合作社负责人 贺晓忠：我父母说你以为不要钱呢，磕了撞了，就像小汽车样，一下就几千块、几百，划不来。

加上一架无人机八万多的价格，贺晓忠也犹豫了。科技部正在他们村里挂职的第一书记得知这一情况后，主动登门，不但告诉他买无人机可以享受国家百分之五十补贴的政策，还帮他联系厂家的技术培训人员，让他彻底打消了顾虑。

江西永新龙田乡山木子合作社负责人 贺晓忠：今年又购置了两台。

贺晓忠不仅敢买敢用现代农业机械，还大胆地改进提升。这台产自北方的旋耕机功能单一，对南方的水田也经常水土不服，贺晓忠就自己琢磨进行改造。几经挫折，最后在科技扶贫团专家的帮助下获得成功，能一次性完成耕地、开沟、播种，获得多项国家专利。

江西永新龙田乡山木子合作社负责人 贺晓忠：比如说我一个开沟的，我就做了八次，第一次做出来，下田就断了，后来是省农机研究所的一个副所长，他就给我一个提议，就是正常土面上打碎的地方打十公分，在开沟的地方增加刀片长度，就减轻了它的负荷，达到了这个效果。

高科技的农业机械让贺晓忠如虎添翼，他的山木子合作社三年多时间，建设起千亩白莲基地，混养小龙虾和甲鱼，还有一千多亩稻田轮作有机水稻和油菜，一千多亩荒山种植高产油茶，年产值接近八百万元。合作社吸引了125户贫困户入股，安置了140多名贫困人口就业。这两天，科技部驻村的第一书记又给他带来了好消息，国家重点研发计划“蓝色粮仓”又设立专项，支持革命老区的特色水产养殖。

科技部驻村第一书记 张硕：有个以山木子基地作为主体申报的项目已经获得批准，下一步就是通过资金、技术、研发团队来落到他这里。

像贺晓忠这样的农业大户，龙田乡已经有了七八家，不仅带活了当地产业，更吸引了大批在外打工的青年回乡就业。龙田乡的变化仅仅是永新这个革命老区改革开放四十年战贫困、谋发展的一个缩影。改革开放四十年，永新脱贫的探索从未停歇，近五年来，永新更是从科技发力、以产业布局，打起了脱贫攻坚战，大力引进先进技术和科技人才，推进科技下乡、科技助农，同时制定了“高山植楠、缓坡栽柚、田间种菜、河滩育桑”的产业布局，产业种植面积达25.6万亩，带动1.1万余户贫困户增产增收。

江西省永新县委书记 肖兵：十二五期间，我们有贫困户4.5万户10.3万人，贫困发生率达27%。面对这么庞大的贫困群体，我们发挥科技扶贫作用，让老百姓在产业发展中真正实现脱贫致富，脱贫之后，我们还要巩固脱贫成效，推进乡村振兴，让老百姓的日子越过越红火。

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