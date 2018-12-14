最新一期财政收支“账本”公布 减税“红包”加速落袋

12月13日，财政部公布最新一期财政收支“账本”，“11月份个人所得税同比下降17.3%”这一数据引起广泛关注。中国财政科学研究院副院长白景明接受经济日报-中国经济网记者采访表示，“这充分表明，今年10月份实施的个税改革的效果逐步显现。个税改革既有效促进了社会公平，让更多中低收入群体获益，也为经济增长增添了活力和动力”。

除个税“红包”外，财政部的数据显示，11月份国内增值税同比下降1.2%。11月份，全国一般公共预算收入10775亿元，同比下降5.4%。其中，税收收入8051亿元，同比下降8.3%；非税收入2724亿元，同比增长4.5%。

在减税“红包”加速落袋的同时，财政收入保持平稳增长。1月份至11月份累计，全国一般公共预算收入172333亿元，同比增长6.5%。其中，中央一般公共预算收入82167亿元，同比增长6.2%；地方一般公共预算本级收入90166亿元，同比增长6.9%。全国一般公共预算收入中的税收收入149001亿元，同比增长9.5%；非税收入23332亿元，同比下降9.1%。

“前11个月财政收入稳步增长，显示出我国经济运行总体平稳，全年收入的预期目标能够实现。”白景明表示，在今年大力度的减税降费下，财政收入还能保持平稳增长，表明我国经济运行韧性较好，新动能加快成长推动产业结构升级，供给侧结构性改革成效不断显现。

从主要收入项目上看，1月份至11月份，国内增值税56672亿元，同比增长9.4%；国内消费税10377亿元，同比增长4.5%；企业所得税34906亿元，同比增长9.3%；个人所得税12987亿元，同比增长17%；进口货物增值税、消费税16094亿元，同比增长10.6%；关税2696亿元，同比下降1.5%。“今年5月1日起实施的降低增值税税率、增值税留抵税额退税、统一小规模纳税人标准等深化增值税改革措施，让制造业、交通运输业、建筑业等普遍实现减税，进一步减轻了企业税负，促进实体经济转型升级，激发了市场活力。”白景明说。

“在国家大力减税降费的背景下，应正确理性地看待税收增长，要把不合理的负担和税收区别开来，不能简单地将税收增长与减税效果对立起来。只有税收正常增长，才能实现预算支出保障民生。”白景明强调。

据统计，11月份，全国一般公共预算支出16431亿元，同比下降0.8%。其中，中央一般公共预算本级支出2804亿元，同比增长12.7%；地方一般公共预算支出13627亿元，同比下降3.2%。“地方支出增幅较低，主要是部分地区存在前期加快支出进度或部分支出错月因素。”财政部国库司有关负责人表示。

1月份至11月份累计，全国一般公共预算支出191751亿元，同比增长6.8%，完成年初预算的91.4%。其中，中央一般公共预算本级支出28104亿元，同比增长9.5%；地方一般公共预算支出163647亿元，同比增长6.3%。

“今年以来，我国预算管理水平不断提升，支出结构更加优化，在严控一般性支出基础上，集中力量支持脱贫攻坚、生态环保、教育、科技创新、社保、医疗等重点领域，有力地保障了民生。”白景明说。

从主要支出项目看，1月份至11月份，教育支出27748亿元，同比增长4.2%；科学技术支出6730亿元，同比增长15.3%；社会保障和就业支出24374亿元，同比增长7.1%；医疗卫生与计划生育支出14104亿元，同比增长5.8%；城乡社区支出20904亿元，同比增长3%；农林水支出16842亿元，同比增长10.7%。

在政府性基金方面，1月份至11月份累计，全国政府性基金预算收入62151亿元，同比增长26.1%；全国政府性基金预算支出63825亿元，同比增长38.2%。（经济日报-中国经济网记者 董碧娟）

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