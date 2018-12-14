发改委：截至11月底 有339万失信被执行人主动履行义务

人民网北京12月14日电 （朱江）国家发展改革委消息，国家发改委今日召开新闻发布会，国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮出席发布会，发布宏观经济运行情况并回答记者提问。

孟玮表示，截至12月9日，全国信用信息共享平台归集总量持续增长，累计归集各类信用信息300亿条。平台现已联通44个部门、所有省区市。“信用中国”网站公示行政许可和行政处罚等信用信息超过1.4亿条，其中行政许可信息达10438万条，行政处罚信息达3588万条。

截至目前，已会同60多个部门签署43个信用联合奖惩合作备忘录，12月又新印发《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》《关于对知识产权（专利）领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》。11月份，新增失信黑名单主体27.2万条，涉及失信主体23.2万个，退出失信黑名单主体9.6万个。截至11月底，全国法院累计发布失信被执行人名单1258万人次，累计限制购买飞机票1644万人次，限制购买动车高铁票538万人次，有339万失信被执行人主动履行义务。

积极配合中央文明委开展诚信缺失专项治理工作，取得阶段性成果。生态环境部公布123家主要污染物排放严重超标排污单位和处罚整改情况；涉金融专项治理领域发布第9批严重失信行为人名单400个；人社部发布第三批拖欠劳动报酬典型案例；电信诈骗领域3年侦破电信诈骗案件共计31.5万起；持续推进打击虚开骗税专项治理力度，共查处虚开骗税案件3万起，认定虚开发票371万份，涉案税额719亿元。

国家发改委组织国家公共信用信息中心、大数据机构，对2.8万余家城镇涉天然气企业公共信用状况开展综合评价，印发《关于用好公共信用综合评价结果 切实做好天然气保供工作的通知》，对涉天然气企业实施分级分类信用监管，督促评价结果为“差”级的企业立即整改。依托“信用中国”网站，率先对外公示85家评价结果为“优”级的企业名单，受到广泛关注。各地方及企业、行业监管部门对此高度重视，迅速开展整改工作。

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