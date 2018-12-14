发改委：今年前三季度 全国单位GDP能耗同比下降3.1%

人民网北京12月14日电 （朱江）国家发展改革委消息，国家发改委今日召开新闻发布会，国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮出席发布会，发布宏观经济运行情况并回答记者提问。
孟玮表示，为破解能源资源和生态环境瓶颈约束，倒逼经济发展方式转变，推动能源消费革命，推动生态文明建设，党的十八届五中全会提出实施能源消耗总量和强度“双控”行动，“十三五”规划《纲要》要求到2020年全国单位GDP能耗比2015年降低15%这是一个约束性指标，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内是预期性指标。
孟玮提到，“十三五”以来，能耗“双控”工作总体进展顺利。各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院能耗“双控”工作部署，大力推进各项工作，取得了积极成效。2017年，全国单位GDP能耗降低3.7%，超额完成降低3.4%以上的年度目标，能源消费总量44.9亿吨标准煤，同比增长2.9%，完成控制在45亿吨标准煤以内的年度目标。2018年前三季度，全国单位GDP能耗同比下降3.1%，能耗总量同比增长约3.4%，若维持现在的趋势，有望完成能耗“双控”年度目标。
今年，国家发改委会同有关部门组织开展了2017年度省级人民政府能耗“双控”考核工作，考核结果已经国务院审定同意，近日向社会公告。北京、天津、吉林、江苏、安徽、福建、河南、湖北、海南、重庆、四川、贵州12省（市）考核结果为超额完成等级，河北、山西等16省（区、市）考核结果为完成等级，辽宁、宁夏、新疆3省（区）考核结果为未完成等级。
孟玮认为，从“十三五”后两年看，全国“十三五”能耗“双控”目标的完成面临一定压力。下一步，国家发改委将强化目标责任评价考核，加强能耗“双控”形势分析，推进重点领域节能，组织实施节能重点工程，督促各地区加大工作力度，强化内部挖潜，推动能耗“双控”工作。
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